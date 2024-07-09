ChatGPT يحقق أرقامًا قياسية جديدة في عدد المستخدمين

حقق روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT أرقامًا قياسية جديدة فيما يتعلق بعدد الزوار، مبتعدًا عن منافسيه، وذلك بعد ما يقرب من عام من الركود.

ووفقًا لتقديرات موقع Sameweb، سجل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي رقمًا قياسيًا جديدًا للزائرين في شهر يونيو 2024.

وسجل الموقع الإلكتروني 2.9 مليار زيارة في ذلك الشهر، بزيادة قدرها 15.6 في المئة مقارنةً بالرقم القياسي السابق البالغ قدره 2.5 مليار زيارة في شهر مايو 2024.

وتُعد هذه الأرقام بمنزلة زيادة قدرها 96 في المئة مقارنةً بالعام السابق. وسجل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي نموًا سنويًا في الولايات المتحدة قدره 135.8 في المئة.

وتشير تقارير Similarweb إلى أن تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول ينمو أيضًا. وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا في الولايات المتحدة بمقدار 13 في المئة تقريبًا ليصل إلى 3.2 ملايين في شهر يونيو.

ومن غير المعروف إذا كان ChatGPT سيفقد حركة المرور مرة أخرى خلال أشهر الصيف. وحدث هذا النمط في العام الماضي، مما يشير إلى الاستخدام المكثف من الطلاب والمهنيين العاملين.

وأجرت OpenAI بعض التغييرات الهيكلية سابقًا، ويتضمن ذلك التبديل من النطاق الفرعي chat.openai.com إلى النطاق المستقل chatgpt.com في شهر مايو 2024.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة النموذج الجديد GPT-4o في شهر مايو مع إتاحته مجانًا، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة وصولًا مجانيًا إلى نموذج من فئة GPT-4.

ومن المحتمل أن كلا الإجراءين ساهما في زيادة حركة المرور على الويب، مع أن إمكانات التحدث في الوقت الفعلي التي طال انتظارها لنموذج GPT-4o لن تكون متاحة على نطاق واسع حتى الخريف على أقرب تقدير، وقد تحفز هذه الميزة نموًا إضافيًا.

ويكافح المنافسون لمواكبة نمو ChatGPT. وشهد روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، المعروف سابقًا باسم Bard، انخفاضًا بمقدار 16.6 في المئة في عدد الزوار في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، مع أن Gemini سجل ارتفاعًا سنويًا قدره 150 في المئة.

ويلاحظ Similarweb أن التغيير من bard.google.com إلى gemini.google.com قد يسبب عدم دقة في إحصائيات الويب.

ومع نحو 400 مليون زيارة شهرية فقط، يصعب على Gemini التنافس مع ChatGPT. وتتمتع جوجل بميزة كبيرة في استخدام Gemini ضمن خدمات غير مضمنة في هذه الإحصائيات، مثل البحث وأندرويد.

وتُستخدم نماذج OpenAI أيضًا عبر واجهات برمجة تطبيقات مجموعة من التطبيقات، ويشمل ذلك مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت. ولم تضمن هذا الاستخدام أيضًا في إحصائيات ChatGPT.

وزادت أعداد زوار روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Character.ai في شهر يونيو بمقدار 62 في المئة سنويًا و 11.5 في المئة شهريًا إلى 309 ملايين.

ووفقًا لموقع Sameweb، يقترب تطبيق Character.ai للهاتف المحمول من عدد مستخدمي ChatGPT البالغ قدره 3.2 ملايين مستخدم نشط يوميًا في الولايات المتحدة.