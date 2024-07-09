Affinity تتيح برامج التصميم الخاصة بها مجانًا لمدة قدرها 6 أشهر

أعلنت شركة Affinity المتخصصة في تطوير البرمجيات السماح للمستخدمين بتجربة حزمة برامجها الإبداعية كاملة مجانًا لمدة قدرها 6 أشهر، وهي تستهدف بذلك جذب المصورين والمصممين الراغبين في تجربة بديل منافس لحزمة برامج شركة أدوبي الشهيرة.

وتقدم شركة أدوبي وصولًا مجانيًا إلى حزمة Creative Cloud للمستخدمين الجدد، لكنه يدوم فقط لمدة قدرها أسبوع واحد. ويُعد عرض Affinity أكثر جاذبية بنحو ملحوظ، إذ يمنح المبدعين المحترفين وقتًا كافيًا لتجربة تطبيقاتها على نحوٍ شامل قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتقول Affinity: “نحن نعلم أن عملية تغيير برامج التصميم الإبداعي الخاصة بك قد تكون شاقة، لذلك نريد أن نمنحك متسعًا كافيًا من الوقت لتجربة برامج Affinity قبل الالتزام بشرائها”.

ولا يقتصر هذا العرض على المستخدمين الجدد فقط، بل تضيف الشركة أيضًا أن المستخدمين السابقين الذين جربوا برامجها في وقتٍ سابق، ولم يشتروها لأي سبب من الأسباب، يمكنهم أيضًا الاستمتاع بالمدة التجريبية الطويلة التي تتيحها الآن.

وكانت شركة Canva قد استحوذت على Affinity في وقت سابق من هذا العام، وأعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى تحول Affinity من نموذج الشراء لمرة واحدة إلى نموذج اشتراك دوري كما تفعل Canva في منصتها الشهيرة للتصميم، وقد تكون المدة التجريبية المجانية الموسعة خطوة لطمأنة المستخدمين بشأن خوفهم من تغيير طريقة تحقيق الشركة الأرباح من برامجها.

ويمكن الاستفادة من العرض بالذهاب إلى موقع Affinity الإلكتروني، وتسجيل حساب جديد وتنزيل البرامج المختلفة وتجربتها لمدة قدرها 6 أشهر دون الحاجة إلى إدخال أي تفاصيل للدفع.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Affinity هي شركة متخصصة في تطوير برمجيات التصميم والبرامج الإبداعية، وقد تأسست الشركة في عام 1987 ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وهي تركز على توفير برامج عالية الجودة بأسعار معقولة.

وتشمل حزمة الشركة برنامج تحرير الصور المتقدم Photo، وبرنامج تصميم الرسوميات المتجهة Designer، بالإضافة إلى برنامج Publisher للنشر المكتبي وإنشاء تصميمات الطباعة الرقمية.

وخلافًا للتجربة المجانية التي تدوم حتى 6 أشهر، تتيح الشركة شراء برامجها مجتمعة أو على نحو منفصل مرة واحدة، وتعمل برامجها في الحواسيب بنظام ويندوز أو ماك بالإضافة إلى أجهزة آيباد.