واتساب تحارب الرسائل الاحتيالية في المجموعات

أعلنت واتساب إضافة ميزة جديدة للمستخدمين تهدف إلى حمايتهم من الرسائل غير المرغوب فيها والنشاطات الاحتيالية في مجموعات الدردشة.

وعندما يُضاف مستخدم إلى مجموعة دردشة في واتساب من شخص لا يعرفه، ستظهر “بطاقة سياق” تحتوي على معلومات رئيسية مثل مَن أنشأ المجموعة، ومتى أُنشئت، بالإضافة إلى وصف المجموعة، وإذا كان المستخدم قد أُضيف من شخص موجود في قائمة جهات الاتصال الخاصة به.

وتحتوي البطاقة على زر يسمح للمستخدمين بمغادرة المجموعة بسرعة، بالإضافة إلى رابط يحتوي على معلومات إضافية حول أدوات الأمان الخاصة بواتساب، مثل التحكم في جهات الاتصال التي يمكنها إضافة المستخدم إلى المجموعات، والإبلاغ عن الرسائل أو المجموعات المشبوهة.

وتتيح بطاقة السياق الجديدة لمستخدمي واتساب تعرّف أي علامات تحذيرية عند إضافتهم إلى مجموعة دردشة، مما يساعدهم في تجنب المحادثات مع الأشخاص الذين يفضلون تجنبهم، واكتشاف إذا كانوا قد أُضيفوا إلى مجموعات تنفذ عمليات احتيالية أو أنشطة مشبوهة أخرى.

وبدأت واتساب إتاحة البطاقات الجديدة في الدردشة الجماعية على نطاق عالمي، ومن المتوقع أن تتيحها لكافة المستخدمين “خلال الأسابيع القادمة”، وفقًا لما أعلنته المنصة.

ويُعدّ واتساب أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم بأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا. ونظرًا إلى انتشاره الواسع، يُولي التطبيق أمان المستخدمين وخصوصيتهم اهتمامًا كبيرًا، ويتيح مزايا مختلفة مثل التشفير التام من طرف إلى طرف، والتحقق من هوية المستخدمين، وتتبع الرسائل الاحتيالية، واكتشاف الرسائل المزعجة وغيرها.