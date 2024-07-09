هواوي تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي الثلاثي

كشف تقارير إعلامية جديدة أن شركة هواوي تعتزم أن تكون الشركة الأولى التي تطلق هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي الثلاثي.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن الشركة ستتفوق على المنافسين في هذا المجال، إذ لن يشهد سوق الهواتف الذكية على الأرجح إطلاق هاتف ذكي قابل للطي الثلاثي من شركة أخرى لمدة طويلة بعد إطلاق هاتف هواوي.

ويتوقع أن يتميز الهاتف القادم بتصميم مبتكر لطيه للداخل أو الخارج، مع حجم شاشة يصل إلى 10 إنشات، وقد تعالج هواوي مشكلة التجعّد في الشاشة عند موضع الطي على نحو جيد في هذا الإصدار.

ويُقال إن سامسونج، وهي المنافس الوحيد حاليًا لهواوي، ما زالت “تكافح في دراسة كيفية جعل الهواتف القابلة للطي العادية أكثر نحافة”، وقد تفوقت عليها هواوي في هذا الجانب.

ومن المتطلبات الأساسية للهاتف القابل للطي الثلاثي أن يكون نحيفًا بدرجة كافية، وهي نقطة تتميز بها الشركة الصينية التي تطرح هواتفها القابلة للطي بسمك نحيف للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف هواوي القابل للطي الحالي Mate X5، الذي يُطوى على شكل كتاب، أنحف بشكل ملحوظ من هاتف سامسونج المنافس، إذ يبلغ سمك هاتف Mate X5 عند طيه 11.1 ملم، في حين يبلغ سمك هاتف جالاكسي زد فولد 5 المنافس من سامسونج 13.4 ملم.

ومن المتوقع أن يكون هاتف جالاكسي زد فولد 6 القادم أنحف قليلًا من سابقه، لكنه سيظل أكثر سمكًا من هاتف Mate X5.

وكانت شركة هونر الصينية قد طرحت هاتف HONOR Magic V2 بسمك نحيف للغاية يبلغ عند طيه 9.9 ملم فقط، وهي تستعد أيضًا لإطلاق إصدار آخر جديد.