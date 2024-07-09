ميتا تعتزم إزالة المنشورات “المعادية للصهاينة”

أعلنت شركة ميتا توسيع سياستها لمكافحة خطاب الكراهية عبر منصاتها المختلفة لإزالة المزيد من المنشورات التي تستخدم مصطلح “الصهاينة” للهجوم على اليهود أو الإسرائيليين، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وقالت ميتا إنها ستزيل المنشورات “المعادية للصهاينة” عندما لا يكون المصطلح متعلقًا بالأيديولوجية السياسية الصهيونية، على حد تعبيرها.

وجاء في البيان الرسمي للشركة: “غالبًا ما يشير هذا المصطلح إلى مؤيدي حركة سياسية، وهي ليست بحد ذاتها صفة محمية بموجب سياساتنا، ولكن في بعض الحالات قد يُستخدم هذا المصطلح كبديل عند الإشارة إلى الأشخاص اليهود أو الإسرائيليين، وهما صفتان محميتان بموجب سياسة خطاب الكراهية لدينا”.

ويُفترض أن قواعد شركة ميتا تحظر المنشورات التي تستهدف الأشخاص بناءً على صفات مثل العرق أو الجنس أو الإثنية.

وزعمت الشركة أن سياسة خطاب الكراهية المحدثة ستكون أكثر ملاءمة “لمكافحة معاداة السامية” على منصات فيسبوك وإنستاجرام وثردز، واعترفت بأن تطبيق السياسة الجديدة سيكون صعبًا.

وقالت ميتا إنها سوف تستغرق وقتًا لتدريب مراجعي المحتوى والأنظمة التابعة لها على التغييرات الجديدة.

ومن جهة أخرى، كانت ميتا قد أعلنت حديثًا تعديل سياستها تجاه كلمة “شهيد” في المحتوى المنشور باللغة العربية، أو كلمة “martyr” باللغة الإنجليزية، بعد انتقادات من مجلس إشراف المحتوى التابع لها، إذ كانت المنصة تحظر استخدام كلمة “شهيد” بغض النظر عن السياق، مع أنها تحمل معاني متعددة، وقد لا ترتبط دائمًا بالعنف.

وتواجه شركة ميتا انتقادات واسعة واتهامات متكررة بقمع المحتوى المناهض لإسرائيل عبر منصاتها، وقد تُعزز التغييرات الأخيرة في سياسة المحتوى تلك الانتقادات والاتهامات.