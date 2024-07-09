كيف يمكن للطلاب استخدام روبوت Copilot لمساعدتهم في الدراسة؟

يمكن لروبوت Copilot البحث عن المعلومات وتلخيص النصوص الطويلة وإنشاء اختبارات خلال ثوانٍ؛ مما يجعله مناسبًا للاستخدام في أثناء الدراسة؛ إذ يمكن للطلاب استخدامه للمساعدة في تذكر المعلومات وتلخيص المستندات الطويلة والبحث عن المعلومات الجديدة، وفهم المصطلحات المعقدة.

فإذا كنت طالبًا في المدرسة أو الجامعة، يمكنك استخدام روبوت Copilot بعدّة طرق مختلفة وسنذكر منها ما يلي:

1- إنشاء اختصارات لتذكر المعلومات:

يساعد إنشاء اختصارات للمصطلحات الطويلة أو مجموعة المعلومات المترابطة في تذكر هذه المعلومات بسرعة، وتسهيل حفظها أيضًا.

ويمكن لروبوت Copilot مساعدتك في إنشاء اختصارات متنوعة بسهولة، على سبيل المثال: اكتب المطالبة التالية: أنشئ اختصارًا لطبقات الخلية لمساعدتي في تذكرها.

سيمنحك الروبوت شرحًا مبسطًا لجميع طبقات الخلية مع ذكر اسم كل طبقة وكلمة تجمع الأحرف الأولى من أسماء الطبقات لتتمكن من تذكرها بسهولة.

2- تلخيص المواد الدراسية:

يُعد تلخيص المواد الدراسية طريقة ممتازة لمراجعة النقاط الرئيسية وتسهيل حفظ المعلومات، ويمكن لروبوت Copilot مساعدتك في تلخيص أي نص طويل، سواء كان مقالًا على الويب أو مستند PDF.

يمكنك نسخ أي نص تريد تلخيصه، ثم لصقه في المربع الخاص بكتابة المطالبات، ثم اطلب من الروبوت تلخيص النص. وبالإضافة إلى الملخص، سيقدم روبوت Copilot أيضًا اقتراحات لمطالبات يمكنك استخدامها لاستكشاف الموضوعات المتعلقة بمحتويات النص.

ولتلخيص مقالات منشورة في مواقع الويب وملفات PDF باستخدام Copilot، ستحتاج إلى استخدام متصفح Microsoft Edge؛ لأن Copilot مدمج في المتصفح. وبعد فتح المتصفح افتح المستند أو موقع الويب الذي يحتوي على المادة الدراسية التي تود تلخيصها.

بعد ذلك، انقر فوق زر Copilot في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة، ثم انقر فوق زر (إنشاء ملخص للصفحة) Generate Page Summary، أو انقر فوق (إنشاء ملخص للمستند) Generate Document Summary.

في بعض الأحيان، قد يحتوي الملخص على كمية محدودة من المعلومات، ويمكن أن يحدث هذا مع المستندات الطويلة جدًا مثل الكتب الإلكترونية. ومع ذلك يمكنك تحديد ما تريد أن يلخصه Copilot بالضبط، وذلك بالنقر فوق زر (استخدام) Using في الجهة العلوية من مربع النص الخاص بروبوت Copilot، ثم اختيار (هذا المصدر) This Source وهو المستند أو موقع الويب.

3- تلخيص المعلومات الرئيسية من محاضرات الفيديو:

تُضيف بعض المنصات والمؤسسات التعليمية مقاطع فيديو للمحاضرات عبر منصة يوتيوب ليتمكن الطلبة من العودة إليها والاستماع إليها في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ بعض الطلاب إلى قنوات اليوتيوب التعليمية لتحسين فهم المواد التعليمية المختلفة.

في كلتا الحالتين يمكنك استخدام روبوت Copilot للحصول على ملخص لمحتوى الفيديو، وما عليك سوى فتح مقطع الفيديو في موقع يوتيوب في متصفح Microsoft Edge، ثم انقر فوق زر Copilot في الزاوية اليمنى العلوية، ثم انقر فوق (إنشاء ملخص لمقطع فيديو) Generate Video Highlights. وستحصل على ملخص يتضمن أهم المعلومات المذكورة في النص المرفق مع مقطع الفيديو.

4- فهم المواضيع المعقدة:

بعض المواضيع المعقدة يصعب فهمها دون مساعدة، ويمكن لروبوت Copilot مساعدتك في فهمها؛ إذ يمكنك أن تكتب للروبوت: اشرح لي الموضوع التالي بطريقة سهلة، ثم اكتب الموضوع أو المصطلح الذي تريد فهمه.

وبعد أن تحصل على إجابة، سيقدم لك الروبوت بعض المطالبات المقترحة للتعمق أكثر في الموضوع. انقر فوق المطالبة المناسبة لطلب المزيد من التوضيح.

5- إنشاء اختبارات قصيرة:

تُعد الاختبارات القصيرة طريقة ممتازة للتحقق من أنك فهمت ما درسته، وباستخدام Copilot، يمكنك إنشاء اختبار بكتابة مطالبة مثل: أنشئ اختبارًا متعدد الاختيارات استنادًا إلى النص التالي..، ثم أضف نصًا من مادة دراسية ترغب في اختبار نفسك فيها.

ستحصل على اختبار خلال ثوانٍ، وإذا لم يضف Copilot الإجابات تلقائيًا في نهاية الاختبار، فيمكنك أن تطلب منه تقديم الإجابات بكتابة مطالبة مثل: أعطني إجابات الاختبار السابق. وإذا كنت تريد أسئلة أكثر من الأسئلة التي قدمها الروبوت أو أقل منها، فأخبر Copilot بعدد الأسئلة الذي تريده.

إذا كنت تستخدم متصفح Microsoft Edge، فيمكنك نسخ رابط لمقال أو مستند أو مقطع فيديو، ثم اطلب من الروبوت إنشاء اختبار من محتوى الرابط الذي أضفته.