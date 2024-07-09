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نصائح تكنولوجية

كيف تشاهد حدث سامسونج Galaxy Unpacked غدًا؟

9 يوليو 2024آخر تحديث: 9 يوليو 2024
دقيقة واحدة
كيف تشاهد حدث سامسونج Galaxy Unpacked غدًا؟

ستعقد شركة سامسونج حدث Galaxy Unpacked غدًا الأربعاء في تاريخ 10 من يوليو، وستُعلن خلاله الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6.

وستُعلن الشركة أيضًا ساعة Galaxy Watch7 وساعة Galaxy Watch Ultra الجديدة كُليًا، وسماعات Galaxy Buds3 و Galaxy Buds3 Pro، وستكشف أيضًا عن التفاصيل الكاملة حول خاتمها الذكي Galaxy Ring الذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام.

أولًا: متى سيبدأ حدث Galaxy Unpacked؟

سيُقام حدث Galaxy Unpacked في فرنسا غدًا الأربعاء قبل أسبوعين من بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، وسيبدأ الحدث الساعة الثالثة مساءً بتوقيت باريس، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ثانيًا: كيف تشاهد حدث سامسونج؟

ستبث سامسونج حدث Galaxy Unpacked على قناتها الرسمية في يوتيوب، وعلى موقعها الرسمي، وسيبدأ البث المباشر قبل ساعة واحدة من بدء الحدث.

ثالثًا: ما الإعلانات المُتوقعة في حدث سامسونج Galaxy Unpacked؟

كما ذكرنا سابقًا ستُعلن سامسونج الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي، ومن المُتوقع أن يأتي طراز Galaxy Z Fold6 في هيكل أرق وأخف وزنًا من الطراز السابق مع الاحتفاظ بمواصفات الكاميرات نفسها الخاصة بطراز Fold5. من ناحية أخرى، سيأتي Galaxy Z Flip6 مع تحديث في دقة الكاميرا الرئيسية لتصبح بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وسيحتوي على بطارية أكبر من بطارية الطراز السابق وغرفة بخار للتبريد.

وأما ساعة Watch7 فستتوفر بحجمين وستأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم، وقد كشفت تسريبات عن مواصفات ساعة Galaxy Watch Ultra الجديدة كُليًا التي ستأتي بحجم واحد يبلغ 47 ملم وستضم هيكلًا مصنوعًا من التيتانيوم.

وفيما يتعلق بالسماعات اللاسلكية، سيُعاد تصميم سماعات Galaxy Buds3 و Buds3 Pro اللاسلكية بالكامل وستتضمن سيقان طويلة.

وأما خاتم جالاكسي رينج الجديد فستعلن سامسونج المزيد من التفاصيل حول مواصفاته وسعره ووقت إطلاقه في الأسواق العالمية.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث سامسونج في مقال: “أهم الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Galaxy Unpacked القادم“.

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9 يوليو 2024آخر تحديث: 9 يوليو 2024
دقيقة واحدة
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