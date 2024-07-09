كروم يعزز حماية أندرويد من خلال ميزة فحص الأمان المحدثة

تطور جوجل ميزة فحص الأمان لمتصفح كروم للأشخاص الذين يستخدمون إصدار الهاتف المحمول.

وفي الآونة الأخيرة، حدثت جوجل ميزة فحص الأمان في متصفحها لأجهزة الحواسيب مع إمكانية التشغيل في الخلفية وتنبيه المستخدمين عندما تلاحظ أن إعدادات المتصفح المتعلقة بالسلامة والأمان ليست مثالية.

وكما هو الحال مع إصدار أجهزة الحواسيب، تعزز جوجل الآن ميزة فحص الأمان في متصفح كروم لنظام أندرويد لتكون على قدم المساواة مع إصدار أجهزة الحواسيب.

وتُظهر الميزة عند تمكينها ضمن هذا الإصدار التحسينات التي تعمل عليها جوجل في الوقت الحالي، وهي موجودة حاليًا خلف علامة Safety Check v2 في Chrome Canary عبر نظام أندرويد.

ولا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن، مع أن الميزة قد تعمل بطريقة تشابه طريقة عملها في أجهزة الحواسيب من ناحية العمل في الخلفية بانتظام ومراقبة الإعدادات.

وتقول جوجل: “يتحقق كروم بانتظام للتحقق من أن متصفحك يحتوي الإعدادات الآمنة. ويتيح لك معرفة إذا كان أي شيء يحتاج إلى مراجعة”.

وعلى عكس الإصدار الأولي، تعرض الميزة المحدثة حالة كروم لنظام أندرويد بخصوص التحديثات والأذونات والإشعارات والتصفح الآمن.

وتوفر واجهة المستخدم الجديدة خيارات للمستخدم للانتقال إلى الإعدادات الفردية لكل فئة من هذه الفئات وإجراء التعديلات اللازمة.

وتُعد ميزة فحص الأمان بمنزلة إحدى مزايا كروم المضمنة التي تتيح لك تحديد ومعالجة المخاوف الأمنية المحتملة ضمن إعدادات المتصفح، وهي تنبهك في حالات اختراق كلمات المرور، وإشعارات الموقع المسيئة، وحتى عندما يزيل كروم الأذونات من موقع لم تزره منذ مدة.

كما تعرض الميزة عبر إصدار أجهزة الحواسيب أيضًا بطاقة نصائح باسم “تعرف على كيفية الحفاظ على أمان كروم” مع روابط إلى التصفح الآمن ووضع التصفح المتخفي والمزيد.

وتعمل جوجل على إضافة نصائح أمان مشابهة لما يقدمه كروم عبر أجهزة الحواسيب لهذه الميزة.

ولا توجد معلومات عن موعد طرح هذا التحديث عبر القناة الثابتة، مع أنه من المتوقع وصوله قريبًا، نظرًا إلى مدى قدرته على تعزيز أمان المستخدمين.