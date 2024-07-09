فيريتاس تعزز حماية بيانات عملاء منصة جوجل السحابية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة

أعلنت (فيريتاس تكنولوجيز) Veritas Technologies؛ الشركة المتخصصة في مجال البيانات الآمنة المتعددة السحابة، إدراج قائمة مدفوعة من حلول ألتا لحماية البيانات في متجر الخدمات السحابية من جوجل.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التدابير الأمنية المعززة وحلول النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها لعدد أكبر من المستخدمين، وذلك بفضل خاصية التشغيل الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير حماية كاملة للبيانات عبر أي بيئة سحابية وبأي حجم.

حلول فيريتاس ألتا لحماية البيانات:

في ظل تزايد التهديدات السيبرانية المتطورة في وقتنا الحاضر، باتت حاجة المؤسسات إلى برامج الأمان أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث يستغل مجرمو الإنترنت الآن أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في تسريع وتيرة هجماتهم وحجمها، وهذا يعني أن الجرائم الإلكترونية لا تتزايد كمًا فقط، بل تتطور وتصبح أكثر تعقيدًا أيضًا.

ويمكن تبديد هذه المخاوف من خلال توسيع نطاق الأداء وحماية البيانات عبر جميع التطبيقات والبيئات مع الاستفادة من الذكاء السحابي لتعزيز الأمن السيبراني وخفض التكاليف؛ ومع توفر برنامج فيريتاس (ألتا تي أم لحماية البيانات) عبر متجر الخدمات السحابية من جوجل، يمكن للمؤسسات الآن تبسيط وأتمتة عملية حماية البيانات وتخزينها واستعادتها مع تقليل تكاليف الحوسبة السحابية بنحو ملموس.

وتعليقًا على ذلك، قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة (فيريتاس تكنولوجيز): “يتزايد إقبال العملاء في الشرق الأوسط بشكل كبير على حلولنا لإنشاء بيئات سحابية جديدة ومرنة، ونظرًا إلى تعقيد هذه العملية، فالخبرة في مجال المنصات والأدوات السحابية لابد منها، ولكن تعاوننا الموسع مع منصة جوجل السحابية سيمكّن عملاءنا من تنظيم أعمالهم السحابية بسهولة، والاستفادة من خدمات قابلة للتطوير وموثوقة واقتصادية من خلال منصة ألتا فيريتاس عبر منصة جوجل السحابية”.

التعاون بين فيريتاس وجوجل:

يمتد التعاون بين فيريتاس تكنولوجيز وجوجل للخدمات السحابية على مدى سنوات، مما يسمح للعملاء بتحقيق أهداف أكثر دقة فيما يتعلق بالنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، والحماية من برامج الفدية، والأرشفة، وترحيل البيانات ومرونة التطبيقات، إذ صُممت هذه الحلول لمواجهة كافة هذه التحديات المتمثلة في انتشار البيانات وتهديدات الأمن السيبراني ومتطلبات الامتثال، مما يوفر نهجًا شاملًا لإدارة البيانات وحمايتها.

وأكد السيد داي فو، المدير الإداري للمتجر وبرنامج الموردين المستقلين لبرامج الحاسوب والتسويق في جوجل كلاود، أهمية التعاون بين فيريتاس وجوجل للخدمات السحابية في مجال حماية البيانات.

وقال: “إن إتاحة حلول فيريتاس (ألتا لحماية البيانات) عبر منصة جوجل السحابية سيساعد العملاء في نشر حلول حماية البيانات وإدارتها وتطويرها من أجل المرونة السيبرانية القائمة على البنية التحتية العالمية الموثوقة لمنصة جوجل، كما يمكن لشركة فيريتاس الآن توسيع قاعدة العملاء ودعمهم بشكل آمن في رحلة التحول الرقمي”.

مزايا رئيسية:

يتيح إدماج حل فيريتاس ألتا لحماية البيانات في متجر جوجل للخدمات السحابية، للعملاء الاستفادة من العديد من المزايا، التي تشمل:

تطوير رؤية البيانات وحوكمتها: توفر شركة فيريتاس أدوات لضمان الاطلاع الشامل على البيانات، سواء في مقر الشركة أو عبر المنصة السحابية مما يتيح إدارة أفضل للمعلومات وإنفاذ السياسات.

توفر شركة فيريتاس أدوات لضمان الاطلاع الشامل على البيانات، سواء في مقر الشركة أو عبر المنصة السحابية مما يتيح إدارة أفضل للمعلومات وإنفاذ السياسات. أتمتة توفر البيانات: تساعد الأتمتة القائمة على المنهجية في إنشاء لقطات (Snapshots) وحماية البيانات المرفوعة في منصة جوجل السحابية، ومن ثم تقليل الاختناقات المحتملة وتعزيز إمكانية إتاحة البيانات بنحو دائم.

تساعد الأتمتة القائمة على المنهجية في إنشاء لقطات (Snapshots) وحماية البيانات المرفوعة في منصة جوجل السحابية، ومن ثم تقليل الاختناقات المحتملة وتعزيز إمكانية إتاحة البيانات بنحو دائم. حماية مُحكمة للبيانات: تقدم شركة فيريتاس طرقًا متعددة المستويات لحماية البيانات، تشمل: الكشف عن الحالات الغريبة، ومسح البرامج الضارة، وحلول التعافي من الكوارث والاختراقات، التي تعد ضرورية للحفاظ على المرونة السيبرانية في البيئات السحابية المتعددة.

تقدم شركة فيريتاس طرقًا متعددة المستويات لحماية البيانات، تشمل: الكشف عن الحالات الغريبة، ومسح البرامج الضارة، وحلول التعافي من الكوارث والاختراقات، التي تعد ضرورية للحفاظ على المرونة السيبرانية في البيئات السحابية المتعددة. تقليل التكلفة : من خلال تحسين أساليب التخزين والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه الشراكة في تحديد مكامن الهدر والقيمة، ومن ثم تقليل تكاليف التخزين الإجمالية والبصمة الكربونية.