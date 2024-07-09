سامسونج تتيح لساعتها الذكية قراءة عمرك البيولوجي

تَعِد سامسونج بتوفير إمكانيات صحية وقائية إضافية مع اقتراب موعد إطلاق الجيل القادم من ساعتها الذكية.

وتوفر الشركة منذ سنوات عديدة لمستخدمي ساعتها الذكية رؤى قيمة ومقاييس صحية. ومع Galaxy Watch 7 القادمة، من المقرر أن تقدم الشركة الكورية الجنوبية مستشعر BioActive الجديد.

وتدعي سامسونج أن هذا المستشعر يجلب مزايا صحية وقائية متقدمة، وتَعِد الشركة بقياسات صحية دقيقة مقارنةً بساعتها الذكية Galaxy Watch 6.

وركز مهندسو سامسونج على ثلاث ترقيات رئيسية لمستشعر BioActive الجديد:

تعزيز أداء الثنائيات الضوئية المستقبلة للضوء.

إدماج ألوان إضافية من الثنائيات الباعثة للضوء.

ترتيب هذه المكونات على النحو الأمثل عبر المستشعر.

وضاعفت سامسونج أداء كل صمام ثنائي ضوئي، مما أدى إلى خفض العدد المطلوب من ثمانية صمامات ثنائية ضوئية إلى أربعة صمامات ثنائية ضوئية دون فقدان السعة.

وأدى هذا التصميم الجديد إلى توفير مساحة إضافية، مما يسمح بأنواع كثيرة ومختلفة من الثنائيات الباعثة للضوء، وكلها موضوعة بطريقة مثالية عبر المستشعر.

ويأتي المستشعر مزودًا الآن بثنائيات باعثة للضوء باللون الأزرق واللون الأصفر واللون البنفسجي، بالإضافة إلى ثنائيات باعثة للضوء إضافية باللون الأخضر واللون الأحمر مقارنةً بالسابق.

ومن خلال تكامل وترتيب الثنائيات الباعثة للضوء هذه، والصمام الثنائي الضوئي المصمم خصوصًا، تخطو سامسونج خطوة إلى الأمام في مجال الابتكار، وهي الآن قادرة على متابعة الجوانب غير المستكشفة لمراقبة الصحة عبر الأجهزة القابلة للارتداء.

ويهدف المستشعر الجديد من سامسونج الذي من المقرر ظهوره أول مرة في Galaxy Watch 7 القادمة إلى توفير قياسات دقيقة للمقاييس الصحية، مثل:

معدل ضربات القلب.

نوعية النوم.

ضغط الدم.

مستويات الأكسجين في الدم.

مستويات التوتر.

وتدعي سامسونج أن سلسلة Galaxy Watch 7 ستوفر قياسات دقيقة لمعدل ضربات القلب بمقدار 30 في المئة أثناء التدريبات المكثفة مقارنةً بسابقتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال إدماج مجموعة واسعة من الثنائيات الضوئية المحدثة، تخطط سامسونج لتقديم مؤشر AGEs المصمم لتقييم الصحة الأيضية والشيخوخة البيولوجية التي تتأثر بشدة بنمط الحياة العام والعادات الغذائية.

ويعطيك مؤشر AGEs لمحة عن عمرك البيولوجي، ويساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص عافيتك.