خرائط جوجل تطلق ميزتي مقياس السرعة وحدود السرعة في آيفون

أعلنت جوجل إطلاق ميزتي مقياس السرعة وحدود السرعة في تطبيق الخرائط Google Maps في هواتف آيفون ومنصة كار بلاي بعد مرور أكثر من 5 سنوات على إطلاقها في نظام أندرويد.

وتهدف الميزتان الجديدتان إلى مساعدة مستخدمي آيفون على تجنب الغرامات المرورية عند تجاوز السرعة المحددة في أثناء القيادة.

وبدأت جوجل طرح ميزتي مقياس السرعة وحدود السرعة لمستخدمي آيفون عالميًا. وعند بدء التنقل عبر خرائط جوجل، تُعرض سرعة السيارة بوحدة الميل أو الكيلومتر حسب الدولة.

ويمكن تفعيل الميزتين الجديدتين عبر النقر على صورة الملف الشخصي في تطبيق خرائط جوجل في هواتف آيفون، والانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار “التنقل”، ثم الضغط على “خيارات القيادة”.

وعند التفعيل، ستتغير ألوان مؤشر السرعة لتنبيه المستخدمين إلى ضرورة القيادة ضمن الحدود المقررة في المنطقة، وفي حال تجاوز السرعة المحددة، سيتحول لون المؤشر إلى الأحمر، في حين سيتحول إلى اللون الأصفر عند الاقتراب من حد السرعة المقررة.

وتتيح جوجل الميزتين الجديدتين في منصة كار بلاي للسيارات، علمًا بأنها ليست متاحة في منصة أندرويد أوتو التابعة لها حتى الآن.

وأكدت جوجل عبر موقعها الرسمي أن مقياس السرعة في التطبيق يُظهر سرعة المركبة “للاستخدام المعلوماتي فقط”، وأنه يجب الاعتماد على مقياس سرعة المركبة نفسها لتأكيد سرعة القيادة الفعلية.

ومع إضافة ميزتي مقياس السرعة وحدود السرعة، تُقدم خرائط جوجل أدوات إضافية لتعزيز سلامة القيادة على الطرق، والمساهمة في تقليل عدد حوادث المرور الناتجة عن تجاوز السرعة، وتحسين تجربة القيادة بنحو عام.