خرائط جوجل تختبر إعلانات مزعجة في أثناء القيادة

تفاجأ بعض مستخدمي تطبيق خرائط جوجل Google Maps بظهور إعلانات في شكل نوافذ منبثقة أسفل الشاشة في أثناء القيادة.

ولاقى هذا النوع الجديد من الإعلانات داخل التطبيق انتقادات واسعة؛ لأن هذه الإعلانات تشكّل تشتيتًا شديد الخطر ينبغي ألا يحدث في أثناء القيادة، إذ تتطلب تلك الإعلانات التفاعل معها بلمس شاشة الجهاز لكي تختفي.

وتشغل الإعلانات جزءًا كبيرًا من واجهة تطبيق خرائط جوجل، مما يمنع المستخدم من رؤية الخريطة بنحو صحيح حتى يتفاعل معها، وهذا يتطلب من السائق أن يرفع عينيه عن الطريق ويده عن المقود.

وتختلف هذه الإعلانات عن “الإعلانات المستهدفة”؛ لأنها ليست ذات صلة بتاريخ البحث الخاص بالمستخدم، بل هي نوافذ منبثقة عشوائية من الشركات والأعمال التي تدفع مقابل ظهور إعلاناتها.

وتكون النوافذ المنبثقة مزعجة أيضًا عند استخدام التنقل بالإرشادات الصوتية، التي تُستخدم عادةً لتجنب لمس شاشة الجهاز في أثناء القيادة، لكن قد يضطر المستخدمون إلى ذلك بمجرد ظهور الإعلان. وتوفر النافذة المنبثقة خيارين، وهما “إلغاء” و”إضافة محطة”.

ويُقال إن تلك الإعلانات مستوحاة من تطبيق Waze الذي يُظهر إعلانات مماثلة لكن عندما تكون السيارة في حالة توقف لمنع تشتت السائقين في أثناء القيادة.

ولا يُعرف بعدُ إذا كانت هذه الميزة قيد الاختبار فقط أم ستُطرح لاحقًا بنحو دائم لكافة المستخدمين، إذ تختبرها الشركة حاليًا على نطاق محدود.

ويتوقع أن تأخذ جوجل في اعتبارها شكاوى المستخدمين بشأن تلك الإعلانات الجديدة.