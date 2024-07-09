جوجل تعزز فحص التطبيقات للحماية من البرمجيات الخبيثة

تستعد شركة جوجل لتطوير قدرات فحص التطبيقات المخزنة في الأجهزة عبر ميزة Play Protect، وذلك من خلال إدماج أداة جديدة تُسمى YARA المعروفة في المجال الأمني.

ويشكل هذا التغيير خطوة جديدة في النهج المتكامل الذي تتبناه جوجل منذ العام الماضي لاكتشاف البرمجيات الخبيثة، وحماية المستخدمين منها في نظام أندرويد.

وتُعدّ خدمات متجر جوجل بلاي المختلفة الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جوجل للحفاظ على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد خالية من البرامج الضارة، وتعمل ميزة Play Protect تحديدًا على فحص التطبيقات التي يحمّلها المستخدمون من متجر بلاي، وكذلك ملفات التثبيت APK المحمّلة من مصادر خارجية.

وفي السابق، كانت جوجل تعتمد على فحص سحابي يتطلب إرسال ملفات APK الخارجية إلى خوادم الشركة لتحليلها، لكن بداية من العام الماضي، أصبح بإمكان ميزة Play Protect فحص ملفات APK المجهولة محليًا بحثًا عن البرمجيات الضارة. ومع هذا التغيير، اتجهت جوجل إلى نهج متكامل يجمع بين الفحص السحابي والفحص المحلي بدلًا من الاعتماد الكلي على خوادمها السحابية.

ومن المنتظر ترقية فحص البرمجيات الضارة محليًا ضمن ميزة Play Protect إلى مستوى أعلى من الكفاءة بفضل إدماج أداة YARA.

وتعمل أداة YARA على تصنيف البرامج الضارة وفقًا للعائلة التي تنتمي إليها بدلًا من الاعتماد على الفحص التقليدي المعتمد على التجزئة “Hash-based scanning”، إذ تبحث الأداة عن شفرات برمجية مشتركة بين عائلات معينة من البرمجيات الضارة، وذلك وفقًا لقواعد محددة تسمى “قواعد YARA”.

وتساعد هذه الطريقة في منع البرامج الضارة من تجاوز عمليات الفحص التقليدية، إذ إن البرامج الضارة الحديثة قادرة على تعديل نفسها وإنتاج قيم تجزئة جديدة يصعب اكتشافها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفحص المحلي يُعد أقل فعالية من الفحص السحابي؛ لأن الأجهزة المحمولة لا تمتلك الموارد الحاسوبية اللازمة لتشغيل كافة أدوات الفحص التي تستخدمها جوجل في خوادمها القوية. ومع ذلك، فإن إدماج أداة YARA سيجعل فحص Play Protect في الأجهزة أكثر قدرة وكفاءة واستقلالية.