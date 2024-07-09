تقرير: 80% من المستهلكين في الشرق الأوسط إلى الشراء بعد مشاهدة محتوى في تيك توك

أصدرت شركة (إبسوس) IPSOS، المتخصصة في أبحاث السوق، تقريرًا بعنوان (TikTok Made Me)، يوضح مدي تأثير منصة (تيك توك) في سلوك المستهلكين في مختلف القطاعات ودورها النشط في التأثير في قرارات الشراء.

ويسلط التقرير الضوء على تأثير المنصة المتنامي في سلوكيات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويركز في قطاعات السفر والترفيه والطعام والسيارات.

ويكشف التقرير عن التفاعل بين الترفيه والإبداع والمحتوى ذي الصلة لتمكين العلامات التجارية من الحصول على رؤى حول أحدث التفضيلات لمستخدمين المنصة، ودعمها في تصميم إستراتيجياتها التسويقية.

النتائج الرئيسية:

كشف التقرير عن أن نسبة تبلغ 80% من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أكثر عرضة لإتمام عمليات شراء بعد مشاهدة محتوى في تيك توك. إذ تبيّن أن مستخدمي المنصة يُظهرون مستوى عاليًا من تقبل محتوى العلامات التجارية ويرون الإعلانات جذابةً وغنية بالمعلومات.

وتعمل هذه المشاعر على إعادة تشكيل سلوك المستهلك، إذ أظهر التقرير أن أكثر من نصف مستخدمي تيك توك أجروا عمليات شراء لم يكن مخططًا لها سابقًا بعد أن شاهدوا مقطع فيديو أو محتوى ممولًا عبر المنصة. كما أوضح التقرير كيف ترافق المنصة المستهلكين في رحلة الشراء من بداية الاكتشاف وحتى اتخاذ القرار، مما يعزز الثقة والمصداقية.

وتعليقًا على نتائج هذا التقرير، قال بانيكوس إيوانيدس، الرئيس التنفيذي لشركة إبسوس في دول مجلس التعاون الخليجي: “يوضّح تقرير (TikTok Made Me) كيف تؤثر المنصة بشكل عميق في قرارات المستهلكين؛ فهي أكثر من مجرد منصة ترفيهية، بل هي أداة قوية لدفع التصرفات وتشكيل التفضيلات وتعزيز عمليات الشراء”.

تأثير (تيك توك) في مختلف القطاعات في الشرق الأوسط:

السفر: شاهد مستخدم من كل مستخدمَيْن فيديوهاتٍ تتعلق بالسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في (تيك توك) خلال الأشهر الستة الماضية، وأفادوا بأن التعليقات والتوصيات المقدمة من صناع المحتوى والمبدعين تسهم في تشكيل خطط سفرهم.

شاهد مستخدم من كل مستخدمَيْن فيديوهاتٍ تتعلق بالسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في (تيك توك) خلال الأشهر الستة الماضية، وأفادوا بأن التعليقات والتوصيات المقدمة من صناع المحتوى والمبدعين تسهم في تشكيل خطط سفرهم. الترفيه: شاهد ثلاثة من كل خمسة مستخدمِين على الأقل مقاطع فيديو تتعلق بالترفيه في (تيك توك) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال الأشهر الستة الماضية، إذ توفر المنصة مساحة فريدة للمستخدمين لاكتشاف ومشاركة المحتوى الذي يحبونه.

شاهد ثلاثة من كل خمسة مستخدمِين على الأقل مقاطع فيديو تتعلق بالترفيه في (تيك توك) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا خلال الأشهر الستة الماضية، إذ توفر المنصة مساحة فريدة للمستخدمين لاكتشاف ومشاركة المحتوى الذي يحبونه. الطعام: تحدّث المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن مقاطع فيديو حول الطعام والشراب والطهي مع أصدقائهم، سواء كان ذلك عن دروس الطبخ المقدمة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي أو تحديات الطعام الرائجة عبر الإنترنت، واشترى نصف المستخدمين على الأقل منتج الطهي أو الطعام والشراب الذي سُلط المحتوى الضوء عليه في تيك توك بعد مشاهدة المقطع.

تحدّث المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عن مقاطع فيديو حول الطعام والشراب والطهي مع أصدقائهم، سواء كان ذلك عن دروس الطبخ المقدمة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي أو تحديات الطعام الرائجة عبر الإنترنت، واشترى نصف المستخدمين على الأقل منتج الطهي أو الطعام والشراب الذي سُلط المحتوى الضوء عليه في تيك توك بعد مشاهدة المقطع. السيارات: أخذ أكثر من ثلث المستخدمين إجراءً خلال أسبوع واحد من مشاهدة فيديو سيارة في تيك توك، بما يشمل البحث عن تقييمات وزيارة الموقع الإلكتروني والتفاعل مع الوكلاء موضّحين بذلك دور المنصة في تشكيل تفضيلات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

يقدم تقرير (TikTok Made Me) معلومات قيّمة للعلامات التجارية الراغبة في فهم سلوكيات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والتواصل معهم بشكل فعّال عبر المنصة، ويؤكد أن (تيك توك) هي عبارة عن منصة يلتقي فيها الترفيه بالاكتشاف ويتحول الإلهام إلى عمل ويُترجم التصفح إلى قرار شراء بسرعة.