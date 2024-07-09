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تعيين مارتين بلانكين رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة نيو للفضاء السعودية

9 يوليو 2024آخر تحديث: 9 يوليو 2024
2 دقائق
تعيين مارتين بلانكين رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة نيو للفضاء السعودية

أعلن مجلس إدارة (مجموعة نيو للفضاء) Neo Space Group، الشركة السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعيين خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين، رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.

ويمتلك بلانكين خبرة واسعة تزيد على 25 عامًا في قطاع الاتصالات والتقنية، شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية في شركات عالمية مرموقة.

وتسعى مجموعة نيو للفضاء – التي أطلقها الصندوق خلال شهر مايو الماضي – إلى تقديم خدمات فضائية متطورة من المملكة العربية السعودية إلى مختلف أنحاء العالم عبر أسطول من الأقمار الصناعية المتطورة التي تغطي مختلف المدارات.

وتماشيًا مع رسالتها في تمكين قطاع الفضاء واستكشاف إمكاناته الواعدة، تخطط نيو للفضاء للاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الفضاء والاتصالات الفضائية، وعقد شراكات إستراتيجية مع شركات فضائية عالمية رائدة، وتوطين الأنشطة الرئيسية للقطاع في المملكة.

وبدورها كداعم رئيسي للابتكار، تهدف المجموعة إلى أن تصبح نموذجًا ملهمًا يقود العالم نحو مستقبل أفضل من خلال تطوير إمكانات هذا القطاع الواعد.

ويتمتع مارتين بلانكين بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات والتقنية تزيد على 25 عامًا، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية قبل قدومه إلى المجموعة وأبرزها: منصب الرئيس التنفيذي في (إكسا انفراستركشر)، التي توفر منصة بنية تحتية رقمية تربط بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

وشغل قبل ذلك منصب مستشار أول في وكالة استشارات البنية التحتية العالمية (سكويرد كابيتال)، والمدير العام للمجموعة والرئيس التجاري في شركة (تيلسترا)، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنتها التنفيذية.

وتعليقًا على تعيينه، قال مارتين بلانكين: “إنه لشرف حقيقي أن أقود مجموعة نيو للفضاء في مدة يشهد فيها قطاع الفضاء تحولات سريعة مع فرص واسعة للتطور والتغيير مما يجعل توقيت إطلاق المجموعة مثاليًا. ونؤمن بأننا من خلال التركيز في احتياجات العملاء، والاستفادة من الأصول الحالية في القطاع، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات الجديدة، سنكون قادرين على أن نصبح علامة تجارية فعّالة ومنافسة في اقتصاد الفضاء العالمي، ومساهمين فاعلين في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية في هذا المجال”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة نيو للفضاء تركز في الفرص الإستراتيجية والتجارية في قطاع الفضاء، وتسعى إلى الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال الواعدين في مجالات تقنية الفضاء داخل المملكة وخارجها.

 وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تدعم المجموعة التطلعات الوطنية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة وتوطين التقنيات ونقل المعرفة، كما تعمل مجموعة نيو للفضاء على تعزيز مكانتها بوصفها شركة عالمية متخصصة في مجال الفضاء وتوفير الفرص لتحقيق التنوّع، وزيادة فرص العمل وتسريع تحول اقتصاد المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

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9 يوليو 2024آخر تحديث: 9 يوليو 2024
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