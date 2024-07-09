السعودية تستضيف مؤتمر “24 فنتك” لبحث سبل تعزيز قطاع التقنية المالية 

تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية (24 فنتك) 24FinTech، وذلك بتقديم وإشراف من برنامج تطوير القطاع المالي ممثلًا في البنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل في العاصمة الرياض.

ويسعى المؤتمر، الذي سيُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال المدة الممتدة من 3 إلى 5 من سبتمبر المقبل، إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للتقنية المالية، وتوفير فرص جديدة للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

فعاليات متنوعة:

يشتمل مؤتمر (24 فنتك) على قمة ومعرض على مدى ثلاثة أيام، ويقدم المعرض محتوى غنيًا من خبراء عالميين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي تتضمن لقاءات تجمع بين المختصين في قطاع التنقية المالية، وتنفيذ أنشطة تفاعلية من العلامات التجارية، وستبدأ هذه الفعاليات في الأول من سبتمبر وتستمر إلى يوم 6 من سبتمبر 2024.

ويهدف (24 فنتك) إلى أن يصبح المؤتمر الأضخم والأكثر تأثيرًا، الذي يوفر منصة ومجتمعًا رائدًا لقطاع التقنية المالية على صعيد آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قمة عالمية:

ستستضيف القمة العالمية للمؤتمر مجموعة من كبار المسؤولين في البنوك المركزية والجهات التنظيمية وشركات التقنية الكبرى، وشخصيات مرموقة من عالم الخدمات المالية وصانعي السياسات، وكبار المستثمرين، والأكاديميين، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية والمختصة بالقطاع المالي، بحيث توفر القمة منصة استثنائية تتيح للجهات المعنية العالمية في القطاع التعاون على رسم ملامح نقلة نوعية في قطاع التقنية المالية.

معرض ضخم:

سيستضيف المعرض أكثر من 200 متحدث متخصص لمناقشة القضايا ذات الأهمية للقطاع المالي، حيث يناقشون أبرز التغييرات في قطاع التقنية المالية التي تؤثر في سير العمليات في القطاع، بما يشمل توفير البنية التحتية وخدمة العملاء وغيرها.

وستتضمن الدورة الأولى من مؤتمر (24 فنتك) أربع منصات تقدم برامج متنوعة على مدى ثلاثة أيام، تشمل كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وحوارات مفتوحة، وإعلانات مهمة تخص القطاع، مع تخصيص مناطق للاستثمار والشركات الناشئة، والتقنية، والقطاع الأكاديمي.

وسيعرض الخبراء مجموعة من الموضوعات المهمة تشمل: الحوكمة، والتنظيم، والتوافقية بين أنظمة الدفع المختلفة، والاستثمار، وإعادة رسم ملامح مشهد الخدمات المالية.

مبادرات مميزة:

يستضيف مؤتمر (24 فنتك) أيضًا عددًا من المبادرات الخاصة، التي تشمل:

(قرية المنظمين): وهي عبارة عن منطقة مخصصة تربط بين المنظمين وشركات التقنية المالية الطامحة لإنشاء أعمالها في المملكة.

وهي عبارة عن منطقة مخصصة تربط بين المنظمين وشركات التقنية المالية الطامحة لإنشاء أعمالها في المملكة. برنامج المستثمرين: وهو عبارة عن منصة حصرية تجمع بين المستثمرين العالميين والشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

وهو عبارة عن منصة حصرية تجمع بين المستثمرين العالميين والشركات الناشئة في مجال التقنية المالية. (فينتشيرسكايب): وهي عبارة عن مبادرة تسبق المؤتمر، وتجمع بين المستثمرين العالميين وشركات التقنية المالية في سلسلة من ورش العمل، وبرامج الإرشاد، وعدد من العروض التقديمية.

مساحة للشركات الناشئة:

يخصص المؤتمر مساحة للشركات الناشئة، تتيح لما يصل إلى 80 شركة ناشئة عالمية متخصصة في مجال التقنية المالية عرض ابتكاراتها.

ويمكن للشركات الناشئة الطموحة الاستفادة من جلسات الإرشاد والمواءمة المخصصة، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة العرض التقديمي ضمن مؤتمر (24 فنتك)، حيث تتنافس أفضل الشركات الناشئة في تصفيات عرض تقديمي محدود بزمن معين، ويُختتم بتقديم جوائز بقيمة تتجاوز 900 ألف ريال سعودي (250 ألف دولار أمريكي).