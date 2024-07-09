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السعودية تستحوذ على 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من 2024

9 يوليو 2024آخر تحديث: 10 يوليو 2024
2 دقائق
السعودية تستحوذ على 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من 2024
الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC.

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة (MAGNiTT)، حول الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن المملكة حافظت على مكانتها الرائدة كأكبر جاذب للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت استثمارات بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال سعودي (412 مليون دولار أمريكي) في الشركات الناشئة السعودية خلال هذه المدة نفسها.

وأكد التقرير هيمنة المملكة على المشهد الاستثماري في المنطقة، إذ استحوذت على الحصة الكبرى، التي بلغت 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنسبة بلغت 38% في النصف الأول من عام 2023.

السعودية تستحوذ على 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من 2024

 قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية يتصدر المشهد:

بين التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذ القطاع على نسبة بلغت 52% من إجمالي الاستثمارات بقيمة قدرها 215 مليون دولار (806 مليون ريال).

قطاع التقنية المالية يتفوق في عدد الصفقات:

استمر قطاع التقنية المالية في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية، حيث استحوذ القطاع على نسبة بلغت 14% من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “نحن فخورون بمساهمة إستراتيجية (SVC) في تطور منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، وبفضل الجهود المتواصلة، حافظت المملكة على صدارة دول المنطقة، ويأتي ذلك نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري، الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030″.

ومن جهته قال فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة (MAGNiTT): “تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار ودعم منظومة قوية للشركات الناشئة. ويتجلى هذا التطور في تدفق صفقات الاستثمار الجريء في المملكة، وتظهر بيانات (MAGNiTT) أن المملكة العربية السعودية تصدرت الاستثمار الجريء في المنطقة، في حين شهدت الاستثمارات غير الضخمة (الصفقات أقل من 100 مليون دولار) نموًا مذهلًا بنسبة بلغت 84% على أساس سنوي. يؤكد هذا الاتجاه الإيجابي نمو الاستثمار في المراحل المبكرة، مما يبني مسارًا قويًا للاستثمارات المستقبلية في المراحل المتأخرة”.

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني، وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال هذا الرابط.

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9 يوليو 2024آخر تحديث: 10 يوليو 2024
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