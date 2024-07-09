إريكسون وكاوست توسعان تعاونهما لتعزيز شبكات الجيل الخامس والسادس في السعودية

أعلنت شركة (إريكسون) Ericsson، تمديد شراكتها الناجحة في مجال البحث والتطوير مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لمدة عامين إضافيين، وتأتي هذه الخطوة بعد النتائج المهمة التي حققها التعاون بين المؤسستين خلال السنوات الثلاث الماضية، الذي ركز في تطوير تقنيات الجيل الخامس والسادس.

ويؤكد تمديد هذا التعاون التزام كلتا المؤسستين بمواصلة تطوير تقنيات متطورة في مجال الاتصالات، بما يشمل: الجيل الخامس والسادس، مع التركيز بنحو خاص في مجالات الأسطح الذكية الشفافة والمرنة، والاتصالات البصرية في الفضاء الحر، في إطار رؤية السعودية 2030.

تعاون مثمر:

أثمرت شراكة إريكسون وكاوست العديد من المنشورات والنتائج العلمية القيّمة. وشملت أبحاثهما المشتركة مجالات:

التعلم الآلي للقنوات اللاسلكية ذات الترددات الانتقائية: يهدف هذا المجال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكات الاتصالات في البيئات المعقدة.

يهدف هذا المجال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء شبكات الاتصالات في البيئات المعقدة. ترددات التيراهيرتز: تركز هذه الأبحاث في استكشاف إمكانات ترددات التيراهيرتز لنقل البيانات بسرعات عالية.

تركز هذه الأبحاث في استكشاف إمكانات ترددات التيراهيرتز لنقل البيانات بسرعات عالية. الاتصالات البصرية في الفضاء الحر: تهدف هذه الأبحاث إلى تطوير تقنيات جديدة لنقل البيانات لاسلكيًا عبر مسافات طويلة.

وبناءً على النجاحات التي تحققت، تهدف المرحلة الجديدة من التعاون إلى التركيز في أبحاث الجيل التالي من تقنيات الاتصالات، مع الاستمرار بالتركيز بنحو خاص في مجالي الأسطح الذكية الشفافة والمرنة، والاتصالات البصرية في الفضاء الحر.

تعزيز القدرات وبناء المواهب:

سهّلت شراكة إريكسون وكاوست أيضًا تبادل المعرفة والتعاون بين الطلاب والباحثين في جامعة كاوست ومؤسسة إريكسون للأبحاث في السويد، مما أدى إلى إثراء الخبرات التعليمية والمهنية للمشاركين وبناء مجموعة قوية من المواهب التي تدعم التطلعات التكنولوجية للمملكة.

وفي تعليقه على تمديد الشراكة، قال بيير ماجيستريتي، نائب الرئيس للأبحاث في كاوست: “يعكس تمديد شراكتنا مع إريكسون رؤيتنا المشتركة لتحقيق الريادة في قطاع اتصالات المستقبل. وقد أتاحت لنا هذه الشراكة الجمع بين القدرات البحثية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وخبرة إريكسون الصناعية لتنفيذ أبحاث علمية رائدة. وفضلًا عن تعزيز قدراتنا البحثية، ساهمت هذه الشراكة بتطوير مجموعة من المواهب الماهرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ونحن نتوقع أن ينتج عن المرحلة التالية من شراكتنا ابتكارات مهمة في سياق مواصلتنا استكشاف الإمكانات غير المستغلة لتقنيات الاتصالات المتقدمة”.

ومن جهته، قال مشهور السديري، رئيس المحتوى المحلي في إريكسون السعودية: “تُعدّ شراكتنا المستمرة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمنزلة شهادة حية على التزام إريكسون بتعزيز الابتكار من خلال البحوث المشتركة. وقد أسفرت المرحلة الأولى من شراكتنا عن ابتكارات مهمة في تقنيات الاتصالات، كانت حاسمة في رفع سقف ما هو ممكن في مجال اتصالات الجيل الخامس والجيل السادس الناشئة. ومع انتقالنا إلى المرحلة التالية من شراكتنا الوطيدة هذه، سيظل تركيزنا منصبًا على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الجيل التالي، لإحداث ثورة في تقنيات الاتصال والاتصالات”.

ومع انطلاق هذه الشراكة المتجددة بين إريكسون وكاوست، يؤكد الطرفان التزامهما بريادة الابتكار ومواصلة تعزيز تطوير محتوى محلي وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.