أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد Realme GT6

قدمت أوبو هاتفها الذكي Realme GT6 الحصري في الصين الذي يتميز بتصميم مختلف عن تصميم النسخة العالمية من Realme GT6 هذه المرة، إذ يتميز بجوانب مسطحة وجزيرة كاميرا كبيرة.

وتوجد شاشة من نوع 8T LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ما يصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع، وهي تغطي نطاق الألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة مع طبقة حماية من Crystal Armor بدلًا من Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح الثمانية النواة Snapdragon 8 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 750، وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX890 وميزة تثبيت الصورة بصريًا مع فتحة عدسة قدرها f/1.88، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX355 ومجال رؤية بزاوية قدرها 112 درجة مع فتحة عدسة قدرها f/2.2.

وتوفر أوبو كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع مستشعر سامسونج S5K3P9 وفتحة عدسة قدرها f/2.45، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع الموجود تحت الشاشة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم المخصصة من أوبو Realme UI 5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 162.02 ملم × 76.07 ملم ×8.43 ملم، وبوزن قدره 206 جرامات، وهو مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP65، ويتمتع بمكبرات صوت استريو مع تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos مما يوفر صوتًا عالي الدقة.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5800 ميلي أمبير مع تقنية بطارية أنود السيليكون والكربون من الجيل الثاني.

وتدعم البطارية الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 120 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية من 0 في المئة إلى 100 في المئة خلال 32 دقيقة.

ويتوافق الهاتف مع الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا من نوع UFCS والشحن السريع بقوة قدرها 55 واطًا من نوع PPS، ويأتي مع ضمان البطارية لمدة أربع سنوات.

ويوجد نظام اتصالات Sky، وزادت قوة الإشارة الإجمالية بمقدار 45 في المئة، كما تقول الشركة.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 385 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 425 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 465 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 535 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.