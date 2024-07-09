أمازون تكشف عن Echo Spot الجديد كليًا

أطلقت أمازون قبل Prime Day 2024 نسخة محدثة من Echo Spot، وهو مكبر الصوت والمنبه الذكي المتصل بأليكسا.

وعلى غرار الجهاز الذي أطلقته في عام 2017، صممت الشركة النسخة المحدثة لتوضع على منضدة النوم وتوفر التحكم عبر شاشة صغيرة تعمل باللمس أو باستخدام الأوامر الصوتية.

وعالجت أمازون المشكلة السابقة بخصوص هذا الجهاز عن طريق إزالة الكاميرا.

ويتشابه الجهاز الجديد إلى حد كبير مع الجهاز الأصلي الذي طرحته الشركة في عام 2017 وأوقفته بعد عامين باستثناء الجهة الأمامية المقسمة الآن بين شاشة نصف كروية ومكبر صوت.

وأطلقت الشركة إصدار 2017 بسعر قدره 150 دولارًا، في حين أن سعر النسخة المحدثة يبلغ مقدار 80 دولارًا.

ومن الآن وحتى حلول موعد Prime Day 2024، فإن الجهاز الجديد متاح مقابل 45 دولارًا لأعضاء Amazon Prime.

وتقول أمازون إن الجهاز الجديد حصل على ترقية عتادية في كل مكان، مع مرئيات فضلى وجودة صوت محسنة.

كما أنه قادر على إعداد الأجهزة العاملة وفقًا لمعيار Matter والتحكم فيها في منزلك الذكي، مثل Echo Dot و Echo Pop، بالإضافة إلى الاتصالات عبر الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق و Amazon Sidewalk وشبكة البلوتوث المنخفض الطاقة.

ويوجد زر لإيقاف تشغيل الميكروفون أيضًا، إلى جانب أزرار التحكم في مستوى الصوت، وتضيف أمازون خيار اللون الأزرق، إلى جانب اللون الأبيض واللون الأسود.

ويمكن ضبط الشاشة بأحد الألوان الستة (البرتقالي والبنفسجي والأرجواني والليموني والأزرق المخضر والأزرق)، إلى جانب وجوه الساعة القابلة للتخصيص.

كما يحتوي أيضًا عددًا من الرسوم المتحركة المرتبطة بالردود على أسئلة بخصوص أشياء، مثل الطقس وغيرها من المطالبات.

وكالعادة، يُعد الارتباط بأليكسا جوهر الجهاز مع إجراءات روتينية قد تؤدي إلى إجراءات متعددة بين الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة، وعمليات تسجيل الصوت من أجهزة أليكسا الأخرى، والتنبيهات من أجراس الأبواب الذكية المتوافقة.

ولا تُعد شاشة اللمس المربعة بقياس قدره 2.83 بوصة وبدقة قدرها 240×320 بكسلًا مصممة لأشياء، مثل مكالمات الفيديو أو بث الفيديو، مع أنه لا يزال بإمكانها التحكم في تشغيل الموسيقى أو إظهار بعض عناصر التحكم عندما تريد تشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله باستخدام أليكسا.