“أرامكو الرقمية” و”وورلد وايد تكنولوجي” تتعاونان لتعزيز الذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت شركة (أرامكو الرقمية) توقيعها اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة (وورلد وايد تكنولوجي) World Wide Technology، بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة.

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع تقدم المملكة العربية السعودية في خطتها الطموحة للتحول الرقمي وتمكين اقتصادها من الاستفادة من التقنيات المبتكرة.

أهداف الشراكة:

تهدف الشراكة إلى تطوير الاقتصاد السعودي، بما يشمل: القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، وذلك باستخدام حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وستفتح هذه الخطوة أبوابًا جديدة أمام المملكة وستساهم في توطين الخبرات والتقنيات المتقدمة محليًا.

كما أنها ستمهد الطريق لشركة (وورلد وايد تكنولوجي) بتحقيق طموحاتها الرامية إلى تعزيز النمو التكنولوجي في المنطقة، لتكون بذلك المحرك الرئيسي لتمكين الابتكار التحويلي في المنطقة.

وأشار طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية، إلى أن هذا التعاون يعكس أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد.

وقال: “تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة وتمثل إنجازًا رئيسيًا نحو وضع المملكة في صدارة الابتكار الرقمي، إذ سنعمل مع شركة (وورلد وايد تكنولوجي) على تطوير نطاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإمكانات وتوفير فرص جديدة من خلال تقديم منصات وتقنيات وحلول تشجع على الإبداع وتوفر قيمة مضافة وتعزز من الاستدامة”.

ومن جهته قال عمر مير، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة (وورلد وايد تكنولوجي) ورئيسها والمُدير الإداري الدولي: “أعلنا في العام الماضي خططنا الطموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط بهدف إنشاء مركز للابتكار التكنولوجي. وتُعدّ شراكتنا اليوم مع أرامكو الرقمية بمنزلة فصلٍ مهمٍ في مهمتنا المتمثلة في توفير حلول تقنية متطورة في المنطقة، وبفضل مختبرنا المميز والأول من نوعه وبيئتنا للبحث والتطوير الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نعزز من قدرتنا على مساعدة اقتصاد المملكة في تجربة وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المصممة وفقًا لاحتياجاتها الخاصة”.

وأضاف: “تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، فإن هذه الشراكة تسلط الضوء على التزامنا بدفع عجلة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها في المؤسسات على نطاق عالمي، مما يعزز دورنا الرئيسي في المشهد التكنولوجي المزدهر في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى توسيع آفاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي لصالح المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التوسّع في جميع أنحاء الشرق الأوسط على اعتبارها واحدة من أهم ساحات اختبار الابتكارات في العالم”.