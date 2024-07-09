يتمتع أحدث هاتف أطلقته شركة ريلمي وهو Realme GT 6، بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله منافسًا لهواتف أندرويد الرائدة الأخرى الأكثر شعبية مثل: هواتف سامسونج Galaxy S24، وهواتف جوجل Pixel 8.

وبالإضافة إلى المواصفات المتقدمة، يتضمن هذا الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة التي تساعد في تحسين تجربة استخدامه بنحو كبير، وقد ركزت شركة ريلمي في إدماج مزايا ذكاء اصطناعي يمكن للجميع الاستفادة منها واستخدامها بسهولة.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هاتف Realme GT 6 الجديد:

1- مزية تعرّف الشاشة:

مزية تعرّف الشاشة (Screen Recognition) هي مزية تعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء مسح ضوئي لجميع محتويات الشاشة سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو مقاطع فيديو.

ويمكن تفعيل هذه المزية بالضغط مطولًا على الشاشة بإصبعين. وبعد تفعيلها ستبدأ بإجراء مسح ضوئي لجميع المحتويات الموجودة على الشاشة. وبعد تحديد صورة أو نص من الشاشة وسحبه نحو الحافة سيؤدي ذلك إلى تنشيط مزية أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي AI Smart Loop.

تحدد AI Smart Loop نوع المعلومات التي سحبتها وتقترح تلقائيًا التطبيقات التي يمكنك نشر الصورة أو النص فيها، على سبيل المثال: عندما تعجبك صورة في الويب وتستخدم مزية تعرّف الشاشة لمسحها ضوئيًا، ثم سحبها إلى حافة الشاشة ستوصي Smart Loop بتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة لتتمكن من نشرها فيها. وإذا سحبت الصورة فوق أيقونة تطبيق معين مثل: تطبيق إنستاجرام، ستُظهر مزية Smart Loop خيارات متعددة لنشر الصورة مثل: نشرها كقصة أو منشور.

من ناحية أخرى، عندما تكتشف مزية تعرّف الشاشة عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف، ستقترح Smart Loop التطبيقات ذات الصلة.

2- مزية الممحاة الذكية:

أضافت شركة ريلمي إلى هاتف GT 6 مزية الممحاة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI eraser التي تزيل العناصر غير المرغوب فيها من صورك باحترافية ودقة عالية.

ستلاحظ أن هذه المزية تعمل بنحو أفضل من مزية Magic Editor من جوجل وتقدم نتائج احترافية ولا تترك أي أثر للعنصر الذي أزلته من الصورة.

3- مزية AI Night Vision:

في ظروف الإضاءة المنخفضة جدًا يُجري هاتف Realme GT 6 بعض التحسينات في جودة مقاطع الفيديو باستخدام مزية الذكاء الاصطناعي AI Night Vision التي تزيد كمية الضوء التي تلتقطها الكاميرا، لزيادة وضوح مقاطع الفيديو وإظهار جميع التفاصيل.

4- مزية AI Eye Comfort لحماية العين:

تأتي العديد من الهواتف الحديثة مزودة بمرشحات للضوء الأزرق، ومحددات للسطوع، ومزايا أخرى تخفف من التأثيرات السلبية لاستخدام شاشات الهواتف؛ ويمكن للعديد من الهواتف الحديثة ضبط درجات الألوان تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة بك والوقت من اليوم.

أما هاتف ريلمي الجديد فيتضمن مزية لحماية العين تعمل بالذكاء الاصطناعي تُسمى AI Eye Comfort، وبالإضافة إلى إمكانية تقليل انبعاث الضوء الأزرق وضبط درجات الألوان في الشاشة تلقائيًا، تستخدم AI Eye Comfort الكاميرا الأمامية لرصد علامات التعب التي تظهر على المستخدم. فعندما يستشعر الهاتف التثاؤب أو الرمش بنحو أقل من المعتاد، فإنه يتعامل معها على أنها علامات إرهاق ويغير ألوان الشاشة لتقليل إجهاد العين.

تعمل هذه المزية تلقائيًا عندما تقرأ شيئًا ما، أو تشاهد مقطع فيديو، أو تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. وترصد كمية الإضاءة المحيطة بك وعلامات الإرهاق، ثم تبدأ بتقليل انبعاث الضوء الأزرق بنحو تدريجي لزيادة راحة العين وتقليل الإجهاد والمساعدة في الاسترخاء.