آبل تضيف ميزة الخلفيات الديناميكية إلى نظام iOS 18

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية الثالثة من نظام التشغيل iOS 18 للمطورين مع العديد من المزايا الجديدة المتعلقة بالتخصيص، ومنها الخلفيات الديناميكية التي تتغير ألوانها تلقائيًا.

وكانت آبل تتيح في الإصدارات السابقة أربعة خيارات للألوان في الخلفية مع خيارات إضافية للوضع الليلي، لكنها أضافت خيارًا جديدًا آخر يغير الألوان بشكل ديناميكي بمرور الوقت على مدار اليوم، مما يعطي إحساسًا بتجدد الخلفية.

وأضافت الشركة مزايا أخرى للتخصيص، ومنها تغير ألوان أيقونات التطبيقات عند تفعيل الوضع الليلي، إذ ستتحول إلى أيقونات داكنة، كما تعتمد تلك الآلية نوعًا ما على تقنية التعلم الآلي من أجل تغيير ألوان معظم أيقونات التطبيقات ذات الخلفية البيضاء إلى خلفية أخرى سوداء. وفي بعض الحالات، تكون الميزة قادرة على تغيير لون الشعار نفسه، مثل تغيير شعار تطبيق ChatGPT. وستوفر آبل عبر نظام iOS 18 إمكانية تغيير موضع التطبيقات بحرية على الشاشة الرئيسية.

وتعمل ميزة تغيير الألوان في الخلفيات الافتراضية التي توفرها آبل في النظام، وكذلك مع أيقونات التطبيقات الأساسية والأيقونات الأخرى في التطبيقات الخارجية، كما ستتيح آبل للمطورين إمكانية الاستفادة منها في تطبيقاتهم الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل توفر تلك المزايا حاليًا فقط في الإصدارات التجريبية من نظام iOS 18 للمطورين، وقد وعدت الشركة بإطلاق إصدار تجريبي عام للمستخدمين خلال شهر يوليو، ومن المقرر إطلاق النسخة الكاملة من نظام iOS 18 في خريف العام الجاري.