آبل تزيل تطبيقات VPN بناءً على طلب السلطات الروسية

أزالت آبل تطبيقات VPN عديدة من متجر تطبيقاتها في روسيا بناءً على طلب هيئة مراقبة الاتصالات الحكومية، وفقًا لصانعي VPN.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن الشركة أزالت نحو 25 تطبيق VPN من متجر تطبيقاتها في روسيا بعد أن طالبت الهيئة الحكومية التي تنظم الإنترنت روسكومنادزور Roskomnadzor بعمليات الإزالة.

ويخضع الإنترنت في روسيا لرقابة شديدة، لذلك غالبًا ما يعتمد مستخدمو الإنترنت الروس على شبكات VPN للتحايل على القيود والوصول إلى المحتوى المحظور.

وتلقت خدمتا VPN – Le VPN و Red Shield VPN خطابًا من آبل لإبلاغهما بقرار الشركة إزالة تطبيقاتهما من متجر التطبيقات.

وقالت الرسالة: “نكتب لإعلامك بإزالة تطبيقك، بناءً على طلب من روسكومنادزور، من متجر التطبيقات الروسي لأنه يتضمن محتوى غير قانوني في روسيا، وهو ما لا يتوافق مع إرشادات مراجعة التطبيقات”.

وتوضح الرسالة أن تطبيقات VPN المعنية تنتهك القانون الروسي. وجاء في الرسالة: “يجب أن تمتثل التطبيقات لجميع المتطلبات القانونية في أي مكان تتيحها فيه. تقع على عاتقك مسؤولية فهم تطبيقك والتحقق من توافقه مع جميع القوانين المحلية، وليس الإرشادات فقط”.

ولم تقدم الرسالة سببًا محددًا لإزالة التطبيق، مع أن طلب الإزالة الذي تقدمت به روسكومنادزور كان مصرحًا به بموجب مادة محددة في القانون الفيدرالي الروسي.

وتُعد هذه أحدث حملة على شبكات VPN منذ أن فرضت الحكومة حظرًا على إعلانات VPN قبل انتخابات البلاد في شهر مارس.

وقالت خدمة Red Shield VPN إن Red Shield VPN، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى التي أزيلت، مثل HideMyName و Le VPN، مطورة من أشخاص لديهم فهم متعمق لآليات الرقابة على الإنترنت في روسيا.

وقالت خدمة Le VPN إنها تلقت رسالة من آبل لإبلاغها بالإزالة. وفي حالة Le VPN، وضعت روسكومنادزور علامة على وصف التطبيق في متجر التطبيقات على أنه محتوى مخالف.

وأوضحت الخدمة أنها تلقت إشعارًا من روسكومنادزور عبر آبل بعد إزالة التطبيق، مما لم يمنحها أي فرصة لمعالجة المخاوف.

وأوقفت آبل في عام 2022 صادرات الأجهزة إلى روسيا وأوقفت بعض الخدمات احتجاجًا على غزوها لأوكرانيا، مع أن متجر تطبيقاتها لا يزال مفتوحًا.