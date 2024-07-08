نوثينغ تعلن CMF Watch Pro 2 و CMF Buds Pro 2

تعمل العلامة التجارية الفرعية CMF من نوثينغ على توسيع تشكيلتها من خلال إعلان Watch Pro 2 و Buds Pro 2.

وتأتي الساعة الذكية والسماعات اللاسلكية خلفًا لأجهزة CMF Buds Pro و CMF Watch Pro الصادرة في العام الماضي وتقدم ترقيات في جميع المجالات.

وتتميز CMF Watch Pro 2 بشاشة مستديرة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.32 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا. وصنفت الشاشة بأقصى سطوع قدره 620 شمعة في المتر المربع وتتميز بأكثر من 100 خيار لوجه الساعة.

وتقدم نوثينغ أيضًا إطارات ساعة منحنية ومسطحة قابلة للتبديل لساعتها الذكية Watch Pro 2 التي تأتي مع خيارات حزام بقياس قدره 22 ملم، مما يتيح لك تغيير مظهرها ليناسب ذوقك.

وتأتي الساعة مع علبة وإطار متوسط من سبائك الألمنيوم ​​بالإضافة إلى عنصر تاج للتنقل في واجهة المستخدم.

وتوجد شاشات الأدوات المصغرة القابلة للتخصيص التي يمكن الوصول إليها من خلال التمرير من الشاشة الرئيسية. ويمكنك أيضًا تخصيص عناصر واجهة المستخدم في تطبيق CMF Watch.

وتتبع Watch Pro 2 المزيج المعتاد من القراءات الصحية، ويشمل ذلك معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم والضغط وتتبع النوم باستخدام خوارزمية اكتشاف النوم المحدثة.

ويمكنك أيضًا الحصول على أكثر من 120 وضعًا رياضيًا باستخدام خوارزمية Cywee المخصصة والتدريب المتقطع ومناطق معدل ضربات القلب الشخصية وتمارين الإحماء.

ويضمن جهاز استقبال GPS تتبع جلسات المشي والجري والمشي لمسافات طويلة. ويمكنك تصدير بيانات التمرين باستخدام Strava و Apple Health و Google Health Connect.

ويمكنك أيضًا إجراء المكالمات والتحكم في تشغيل الوسائط وتلقي الإشعارات، كل ذلك عبر الساعة التي حصلت على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

وتتميز الساعة ببطارية بسعة قدرها 305 ميلي أمبير تدوم لمدة قدرها 11 يومًا من الاستخدام النموذجي و 9 أيام من الاستخدام المكثف.

وتطرح نوثينغ ساعتها الذكية Watch Pro 2 بسعر يبدأ من 70 دولارًا.

وتتميز CMF Buds Pro 2 بتصميم CMF Buds نفسه، مع أنها تقدم بعض الترقيات الملحوظة التي أهمها المحركات المزدوجة التي تتميز بمحركات ديناميكية بقياس قدره 11 ملم ومكبرات صوت مسطحة بقياس قدره 6 ملم للحصول على جودة صوت ثرية.

وتدعم Buds Pro 2 أيضًا برنامج الترميز LDAC لبث الصوت بمعدل بت عالٍ وإلغاء الضوضاء التكيفي الذي يتخلص من ما يصل إلى 50 ديسيبل من الضوضاء المحيطة.

وتحول القرص الموجود عبر العلبة إلى زر كامل حتى تتمكن من ضبط مستوى الصوت وقبول المكالمات وتعليقها وتشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة أو إيقاف تشغيلها.

وتوجد 3 ميكروفونات في كل سماعة أذن مع خوارزميات محدثة لالتقاط الصوت وتقليل ضوضاء الرياح.

وتقدم نوثينغ أيضًا تأثيرًا صوتيًا مكانيًا لتجربة الصوت المحيطي. ويصنف عمر بطارية السماعات وحافظتها بما يصل إلى 41 ساعة من إجمالي وقت التشغيل مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة و 30 ساعة مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وتطرح نوثينغ سماعتها اللاسلكية Buds Pro 2 بسعر يبدأ من 60 دولارًا.