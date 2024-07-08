نوثينغ تعلن CMF Phone 1 بجهة خلفية قابلة للاستبدال

قدمت نوثينغ Nothing أول هاتف ذكي لها تحت العلامة التجارية CMF ذات الأسعار المعقولة.

وأعلنت الشركة هاتف CMF Phone 1، وهو جهاز مزود بلوحة خلفية قابلة للتبديل ومجموعة شرائح Mediatek 7300 مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G615 MC2.

وتقترن مجموعة الشرائح بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDD4X وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2 القابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويحتوي هذا الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتوجد كاميرا شخصية واحدة بدقة قدرها 16 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وفي الجزء الخلفي، يتميز هاتف CMF Phone 1 بكاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وتركز تشكيلة CMF على التصميم، ويحتوي هاتف نوثينغ الجديد بعض الإمكانات الجديدة. وتتميز الجهة الخلفية بنقطة تثبيت لتوصيل عدد من الملحقات.

كما أن الجهة الخلفية نفسها قابلة للاستبدال بسهولة، وذلك حتى تتمكن من تغيير لون هاتفك أو الحصول على لون جديد في حالة حدوث تلف. وتسهل الجهة الخلفية القابلة للإزالة إجراء إصلاحات أخرى، مما قد يؤدي إلى إطالة عمر الهاتف.

ويعمل CMF Phone 1 بواجهة المستخدم Nothing OS 2.6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وتوفر واجهة المستخدم بعض مزايا التخصيص، مثل AI Wallpaper Generator، مع أنها في الغالب واجهة المستخدم نفسها الموجودة في أي هاتف ذكي من نوثينغ.

ويحصل هاتف CMF Phone 1 على عامين من تحديثات أندرويد الرئيسية وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا كما توفر الشحن السلكي العكسي بقوة قدرها 5 واط، مع أنه لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

وحصل الهاتف على شهادة IPX2 لمقاومة الغبار والرذاذ، وقالت نوثينغ إنه صمد أمام غمره في 25 سم من الماء لمدة قدرها 3 ثوانٍ في الاختبار.

ويبدأ سعر CMF Phone 1 من 190 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت الحصرية للهند، و 260 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت المتاحة في كل سوق تبيع فيه نوثينغ هواتفها، و 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وتكلفك اللوحة الخلفية الجديدة مقدار 38 دولارًا. ويوجد أيضًا حامل قابل للطي أو حبل قصير أو حافظة بطاقات يمكن ربطها بنقطة التثبيت، ويأتي كل منها بسعر قدره 25 دولارًا.