مايكروسوفت تضيف التدقيق الإملائي إلى برنامج المفكرة

بدأت مايكروسوفت بطرح ميزة التدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي لتطبيق المفكرة Notepad في نظام التشغيل ويندوز 11 بعد أكثر من 40 عامًا من طرح محرر النصوص البسيط أول مرة في نظام التشغيل ويندوز في عام 1983.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة باختبار كلتا الميزتين في شهر مارس، وبدأت الآن بتمكينهما لجميع مستخدمي ويندوز 11 في الأيام الأخيرة.

وتتطابق ميزة التدقيق الإملائي في برنامج المفكرة تقريبًا مع كيفية تمييز وورد أو إيدج للكلمات التي تتضمن أخطاء إملائية، مع تسطير باللون الأحمر لإظهار الأخطاء بوضوح.

وعند النقر بزر الفأرة الأيمن على كلمة تتضمن أخطاء إملائية في برنامج المفكرة، لا تتوسع القائمة الفرعية للتهجئة تلقائيًا كما تفعل مايكروسوفت في وورد، لذا يجب عليك النقر مرة أخرى من أجل رؤية قائمة التهجئة الصحيحة.

ومن الغريب أن مايكروسوفت لم تعتمد بالكامل الطريقة التي يعمل بها التدقيق الإملائي في وورد، وخاصة أن الشركة أظهرت القدرة على النقر بزر الفأرة الأيمن وتحديد التصحيح فورًا في برنامج المفكرة أثناء مرحلة الاختبار التجريبي.

وحصل برنامج وورد على ميزة التدقيق الإملائي أول مرة في عام 1985، عندما كان يعرف في الأصل باسم برنامج وورد المتعدد الأدوات لأنظمة Xenix و MS-DOS.

وأنشأت مايكروسوفت في الأصل برنامج المفكرة، الذي كان يعرف أول مرة باسم برنامج المفكرة المتعدد الأدوات في عام 1983، ليكون نسخة مصغرة من وورد.

ويمكنك تمكين التدقيق الإملائي أو تعطيله على أساس نوع الملف في برنامج المفكرة لنظام التشغيل ويندوز 11، لذا إذا كنت لا تريد رؤية التصحيحات في ملفات معينة، فإن بإمكانك إلغاء هذه الملفات من قائمة الإعدادات.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا ميزة التصحيح التلقائي إلى برنامج المفكرة، مما يعني أن الأخطاء المطبعية تصحح تلقائيًا عند تمكين التدقيق الإملائي. ويمكن أيضًا تعطيل التصحيح التلقائي في إعدادات برنامج المفكرة.

وتضيف مايكروسوفت مزايا إضافية تدريجيًا إلى تطبيق المفكرة لنظام التشغيل ويندوز 11 بالتزامن مع نيتها إزالة تطبيق الدفتر WordPad من نظام التشغيل ويندوز 11 في وقت لاحق من هذا العام.

ويحتوي برنامج المفكرة الآن عداد الأحرف، والوضع المظلم، وعلامات التبويب، وتكامل Copilot.