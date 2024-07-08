مايكروسوفت تزود مدارس هونغ كونغ بالذكاء الاصطناعي

تظهر مايكروسوفت التزامًا طويل الأمد بتزويد هونغ كونغ بخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر المبادرات التعليمية، في الوقت الذي قيدت فيه OpenAI الوصول إلى نماذجها وخدماتها ضمن هونغ كونغ والصين.

وفي خطواتها الحديثة نحو الفصول الدراسية، عملت الشركة مع مدرسة جوكي كلوب الابتدائية بجامعة هونغ كونغ التعليمية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بدءًا من العام الدراسي المنتهي في شهر يونيو.

ومنحت مايكروسوفت نحو 220 تلميذًا في الصفين الخامس والسادس إمكانية الوصول إلى روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي وأدوات تحويل النص إلى صورة في دروس العلوم.

وتأتي هذه الشراكة بعد أن توصلت مايكروسوفت إلى صفقات مع ثماني جامعات في هونغ كونغ في العام الماضي للترويج لخدمات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي توسع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة نحو الفصول الدراسية من خلال شريكها العالمي في التدريب Gamenoodlesoup، وهي شركة تطوير تكنولوجيا التعليم والترفيه.

وقالت Gamenoodlesoup إنها عملت مع المدرسة منذ شهر أبريل 2023 لملاءمة خدمات أزور السحابية مع الاحتياجات المحددة للمدرسة.

وقال فريد شيو، مسؤول التكنولوجيا الوطني في مايكروسوفت هونغ كونغ: “عروضنا التعليمية في هونغ كونغ مستمرة، ونخطط لطرح هذا الحل لجميع المدارس في هونغ كونغ، وهذه هي إستراتيجيتنا وخطتنا في السنوات القليلة المقبلة”.

وتعمل مايكروسوفت على تعزيز خدمات الذكاء الاصطناعي في آسيا وحافظت على التزامها تجاه هونغ كونغ حتى مع ابتعاد المنافسين وسط التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، إذ قيدت OpenAI سابقًا الوصول في البلد إلى واجهة برمجة التطبيقات.

وأكدت الشركة وعودها السابقة بالحفاظ على خدمات أزور للذكاء الاصطناعي المعتمدة على نماذج OpenAI، قائلة إن قيود واجهة برمجة تطبيقات OpenAI ليس لها أي تأثير.

ويقال إن استثمار مايكروسوفت في OpenAI يمنحها الحق في الحصول على ما يصل إلى 49 في المئة من أرباح ذراع المنظمة الربحية.

وقال شيو: “حصلت جامعاتنا التي تمولها الحكومة على خدمة Azure OpenAI، لذا تُعد الجامعات عملاء مؤهلين”.

وتخضع أنشطة مايكروسوفت في الصين للتدقيق السياسي في الولايات المتحدة. واستجوب المشرعون الأمريكيون رئيس مايكروسوفت براد سميث في الشهر الماضي بخصوص عمليات الشركة في الصين.

وقال المسؤول التنفيذي إن الصين تمثل 1.5 في المئة من إيراداتها العالمية، وأكد عرض الشركة نقل ما بين 700 موظف و 800 موظف إلى أسواق أخرى.

وتواجه مايكروسوفت التحدي نفسه الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الأخرى فيما يتعلق بخدمات الذكاء الاصطناعي، وهو إثبات قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في استخدامات العالم الحقيقي.

وقالت مدرسة جوكي كلوب الابتدائية إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يعزز فعالية التعلم والتدريس، إذ يتمتع الطلاب بوصول واسع إلى المعلومات وحرية إضافية للاستكشاف خارج كتبهم المدرسية.

وتخطط المدرسة، التي تعمل مع مايكروسوفت منذ 12 عامًا، لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل فصولًا دراسة إضافية.