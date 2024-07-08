كاوست وجوجل تتعاونان لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت شركة جوجل تقديمها منحًا بحثية بقيمة تبلغ 100 ألف دولار لباحثي الذكاء الاصطناعي في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لتعزيز الأبحاث في مجال التعلم الآلي المتعدد اللغات والنماذج، وخاصة في استخدام النماذج اللغوية التوليدية الكبيرة (LLMs).

وسيستفيد باحثو كاوست من هذه المنح في تطوير أبحاثهم في مواضيع تشمل الصحة، وفهم اللغة عبر الثقافات، والاستدامة، والخصوصية، والتعليم.

وتعليقًا على هذه المنح، قالت سارة الحسيني، رئيسة قسم السياسات العامة في جوجل في السعودية: “تلتزم جوجل بتمكين الباحثين والمؤسسات المحلية لتقديم حلول للمستخدمين والشركات والحكومات في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، ومن خلال الاستثمار في الأبحاث المتخصصة مع كاوست، نأمل مواصلة تعزيز الإنجازات في مجال التعلم الآلي والنماذج اللغوية الكبيرة، الأمر الذي سيعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره”.

ومن جانبه، قال البروفيسور جيانلوكا سيتي، عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست: “من الرائع أن نرى جوجل تعترف بجودة المواهب في قسمنا، إذ ستتيح هذه المنح لأعضاء هيئتنا الأكاديمية تعزيز الجهود في مجال التعلم الآلي، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة في المجالات التي يمكنها إحداث تأثير مجتمعي واسع”.

الباحثون الفائزون بمنحة جوجل:

أحد الحاصلين على إحدى منح جوجل، هو البروفيسور برنارد غانم، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي، وهو أيضًا الباحث الرئيسي في مختبر فهم الصور والفيديو (IVUL) في كاوست، ورئيس مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أُعلن حديثًا في الجامعة.

وتدعم هذه المنحة عمله على (إعادة تعريف إعدادات التعلّم المستمر التقليدية والتقييم)، وهي منطقة رائدة في مجال التعلم الآلي، وخاصة في الحوسبة البصرية.

وقال غانم: “سيساعد هذا التمويل في دعم أبحاثي المستمرة في موضوع التعلم المستمر، الذي يهدف إلى تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من الاستمرار في التعلم من تدفقات البيانات. وستستمر هذه النماذج في تعلم مفاهيم جديدة لتظهر بشكل طبيعي بمرور الوقت”.

كما حصل البروفيسور طارق النفوري هو أستاذ في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، والباحث الرئيسي في مختبر نظم المعلومات في كاوست، على منحة جوجل لبحثه في مجال التعلم الآلي عن مشروعه المبتكر الذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية مرنة وفعالة للشبكات اللاسلكية المفتوحة (RAN)، التي تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة لتحسين أداء الشبكات اللاسلكية وقابليتها للتكيف.

وقال النفوري: “يساهم إدماج التعلم الآلي في جوهر عمليات الشبكة اللاسلكية بإحداث تحسينات كبيرة في تجربة المستخدم، وكفاءة الشبكات، وقابليتها للتوسع، ودفع حدود ما هو ممكن في مجال الاتصالات الحديثة”.

وفاز أيضًا البروفيسور محمد الحسيني، الأستاذ المساعد في علوم الحاسب الآلي في كاوست، الذي يركز عمله في أبحاث الحوسبة البصرية من خلال مختبره (VISION CAIR)، ويتمحور عمله حول تطوير نماذج ذكاء اصطناعي شاملة يمكنها تفسير البيانات البصرية واللغوية وتوليدها عبر لغات وسياقات ثقافية متعددة، مما يعالج التنوع في التجارب العاطفية البشرية.

وقال الحسيني: “نحن ممتنون لمساهمة جوجل، التي ستمكننا من جمع المزيد من البيانات المتعددة اللغات من اللغات الممثلة تمثيلًا ناقصًا، التي نحتاج إليها لبناء نموذج ذكاء اصطناعي أكثر شمولًا”.

وحصل على المنحة أيضًا أعضاء هيئة تدريس آخرين مثل: البروفيسور دي وانغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسب الآلي والباحث الرئيسي في مختبر الخصوصية والوعي والمسؤولية والثقة (PART) في كاوست، والبروفيسور شين غاو، رئيس وأستاذ برنامج علوم الحاسب الآلي والمدير المساعد المكلف لمركز العلوم البيولوجية الحاسوبية (CBRC) وقائد مجموعة المعلوماتية الحيوية الهيكلية والوظيفية في الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل ستعمل على ربط كل باحث فائز بالمنحة في كاوست بباحث من جوجل لتوفير الدعم والتوجيه. وتُعدّ هذه المنح جزءًا من جهود جوجل العالمية لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

ويُشار إلى أن كاوست تحتل المرتبة 17 على الصعيد العالمي في تصنيفات علوم الحاسب الآلي (CSRankings)، وهي تصنيفات تقيس مخرجات أقسام الحاسب الآلي في أبرز المنشورات العلمية المرموقة خلال المدة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2024 في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة البصرية، تحديدًا الرؤية الحاسوبية والرسومات الحاسوبية والتصوير التحليلي.

ويصادف توقيت هذه المنح إعلان كاوست تأسيس مركزها الجديد للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيادة البروفيسور برنارد غانم والبروفيسور يورغن شميدهوبر، ويهدف هذا المركز إلى تسريع التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها في المملكة العربية السعودية.