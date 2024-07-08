كاسبرسكي تطلق تحديثات مهمة لتطبيقاتها في نظامي أندرويد و iOS 

أعلنت شركة كاسبرسكي إطلاق تحديثات مهمة لتطبيقاتها في نظامي التشغيل أندرويد و iOS، وتركز التحديثات الجديدة في تعزيز الأمان، والخصوصية، وتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي تطبيقات كاسبرسكي في الأجهزة العاملة بنظام iOS مع العديد من المزايا الجديدة، التي من أبرزها: زر فحص الأمان، وخيار التصفح في الوضع الخاص، بالإضافة إلى اختصار جديد للمساعد (سيري) Siri لتشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) باستخدام الأوامر الصوتية.

وتأتي هذه التحديثات في وقت حاسم، إذ تشير الإحصائيات إلى أن الأجهزة المحمولة تمثل أكثر من 60% من سوق الأجهزة الذكية، ومع استمرار نمو استخدامها، بات من الضروري على المستخدمين الحفاظ على أمنها السيبراني قويًا وشاملًا.

المزايا الجديدة في تطبيقات كاسبرسكي المحدثة:

تضم التحديثات لتطبيقات كاسبرسكي في نظام التشغيل iOS العديد من المزايا الجديدة، التي تشمل:

زر فحص الأمان: يتحقق من جميع أنظمة الأمان في الهاتف، ويقدم توصيات لتفعيل أقوى وضع حماية متاح، إذ يمكن للمستخدمين تلقي توصيات لتشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية، ومكافحة التصيد الاحتيالي، والعديد من مزايا الأمان الأخرى.

يتحقق من جميع أنظمة الأمان في الهاتف، ويقدم توصيات لتفعيل أقوى وضع حماية متاح، إذ يمكن للمستخدمين تلقي توصيات لتشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية، ومكافحة التصيد الاحتيالي، والعديد من مزايا الأمان الأخرى. التصفح في الوضع الخاص في متصفح سفاري: يعمل هذا الوضع على منع أنظمة التتبع من جمع معلومات حول نشاط المستخدمين لمراقبة سلوكهم، كما يوفر أدوات حجب الإعلانات أثناء التصفح.

يعمل هذا الوضع على منع أنظمة التتبع من جمع معلومات حول نشاط المستخدمين لمراقبة سلوكهم، كما يوفر أدوات حجب الإعلانات أثناء التصفح. اختصار Siri لتشغيل VPN: يتيح هذا الاختصار للمستخدمين تشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية وإيقافها بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية، وتتوفر هذه المزية في حلول كاسبرسكي للمستهلكين المجهزة بشبكة افتراضية خاصة، مثل تطبيق (Kaspersky VPN) المستقل، وحل Kaspersky Premium، وحل Kaspersky Plus.

التحقق من سرقة الهوية:

عززت كاسبرسكي الخصوصية في تطبيقاتها في نظامي التشغيل أندرويد و iOS، من خلال مزية (التحقق من سرقة الهوية) Identity Theft Check الجديدة، التي تتيح للمستخدمين تتبع جميع التسريبات من الحسابات المرتبطة برقم هاتف معين واتخاذ تدابير الحماية الفورية، مثل تغيير كلمة المرور في الحساب المتأثر.

ستتوفر هذه المزية حصريًا في المستوى الأكثر شمولًا من حلول كاسبرسكي للمستهلكين، وهو حل (Kaspersky Premium)، ويمكن تفعيلها في الهاتف بعد شراء الحل من موقع كاسبرسكي الإلكتروني. كما ستكون متاحة للشراء مباشرة من داخل التطبيقات في وقت لاحق من هذا العام.

الوضع الداكن:

أطلقت كاسبرسكي في تحديثاتها الجديدة أيضًا (الوضع الداكن) بعد انتظار طويل، ويمثل هذا الوضع جانبًا مهمًا من تصميم تجربة المستخدم في تطبيقات كاسبرسكي في نظامي التشغيل أندرويد و iOS، إذ يوفر للمستخدمين تجربة بصرية مريحة.

وتعليقًا على إطلاق هذه التحديثات المهمة، قالت مارينا تيتوفا، نائبة الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: “مع زيادة اعتمادنا على هواتفنا الذكية، بات من الضروري حمايتها بالمستوى نفسه من الحماية الذي نستخدمه في الحواسيب المكتبية، إن لم يكن أقوى منها، لذلك نعمل باستمرار على تطوير تطبيقاتنا وتحسينها لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الوظائف للحماية الشاملة، بما يشمل: مكافحة التصيد الاحتيالي، والشبكة الخاصة الافتراضية، ومكافحة برمجيات التجسس، وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، وحماية الهوية، ومكافحة الفيروسات بالطبع. كما تخضع حلولنا للتحقق من جودتها الفائقة من منظمات اختبار مستقلة مثل AV-Comparatives، التي صنفت منتجاتنا الاستهلاكية على أنها أفضل المنتجات في عام 2023″.

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