عوامل تنبغي مراعاتها عند اختيار حاسوب محمول للدراسة

يحتاج طالب الكلية أو الجامعة إلى حاسوب محمول للدراسة وإنشاء التقارير والعروض التقدمية، لكن ليست جميع الحواسيب مناسبة للطلاب، وهناك العديد من الأمور التي تنبغي مراعاتها عند شراء حاسوب محمول للدراسة، وأهمها: التخصص الجامعي، والسعر.

فإذا كنت طالبًا في الكلية أو الجامعة وترغب في شراء حاسوب محمول عليك مراعاة العوامل التالية لضمان اختيار حاسوب مناسب لك:

1- المهام التي ستستخدم الحاسوب المحمول للقيام بها:

يمكن أن يكون لمجالات الدراسة المختلفة متطلبات مختلفة تمامًا فيما يتعلق بمواصفات الحاسوب المحمول. فإذا كان تخصصك الجامعي يتطلب إنتاج الوسائط المتعددة والتصميم وتحرير الفيديو، ستحتاج إلى حاسوب محمول يتمتع بمواصفات قوية ليتمكن من التعامل مع هذه المهام بسلاسة، وفي الغالب تكون هذه الحواسيب مرتفعة السعر بسبب مواصفاتها القوية.

إذ تتطلب مهام التصميم وتحرير الفيديو معالجًا قويًا ووحدة لمعالجة الرسومات تمتاز بالسرعة والكفاءة العالية، وفي حال لم تكن مواصفات الحاسوب الذي تختاره جيدة ستواجه مشكلات متعلقة بالتأخير وعدم الاستجابة؛ مما يُعطّل سير العمل.

لذلك من المهم التفكير في اختصاصك والمهام التي تود القيام بها باستخدام الحاسوب قبل شراء حاسوب جديد. واختر حاسوبًا يتضمن وحدة لمعالجة الرسومات (GPU) قوية وشاشة كبيرة وعالية الدقة إذا كنت تدرس واحدًا من التخصصات التالية:

التصميم الجرافيكي.

تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

التصميم الثلاثي الأبعاد.

واختر حاسوبًا يعمل بمعالج قوي إذا كنت تدرس البرمجة، أو تصميم ألعاب الفيديو، أو تدرس أي تخصص آخر يتطلب تحليل البيانات الكبيرة، وتعدد المهام.

2- الميزانية:

بعد معرفة المهام الأساسية التي ستقوم بها باستخدام حاسوبك الجديد، يجب أن تفكر في ميزانيتك، وبنحو عام كلما كانت الميزانية كبيرة ستتمكن من الحصول على حاسوب يتضمن ذاكرة كبيرة، ويمتاز بقوة المعالجة وسرعة الأداء ويضم شاشة تتمتع بالدقة العالية وجودة العرض. ومع ذلك قد تكون الحواسيب المتوسطة السعر مناسبة لك إذا كانت المهام الدراسية لا تتطلب استخدام برامج كثيفة.

يمكنك تعرّف بعض الحواسيب المحمولة المناسبة للطلاب المتفاوتة في الأسعار والمواصفات في مقال: “أفضل الحواسيب المحمولة المناسبة للطلاب“.

3- الحسومات الخاصة بالطلاب:

في الغالب تكون ميزانية طلاب الجامعات محدودة لذلك توفر العديد من شركات تصنيع الحواسيب المحمولة حسومات للطلاب. وفيما يلي الروابط الخاصة بالحسومات التي تقدمها شركات مثل: آبل ولينوفو و Dell و HP للطلاب:

4- مساحة التخزين:

لا تحدد مساحة التخزين الموجودة على الحاسوب المحمول المناسب للدراسة مقدار البيانات التي يمكن للحاسوب الاحتفاظ بها وحسب، بل تحدد أيضًا مدى السرعة التي يمكن أن يعمل بها.

فإذا كنت تخطط لاستخدام الحاسوب المحمول لجميع فصولك الجامعية، وتخزين كل المستندات والعروض التقديمية والملفات الخاصة بالدراسة في الحاسوب، ستحتاج إلى سعة تخزين كبيرة، لضمان الحفاظ على سرعة عمل الحاسوب وعدم نفاد مساحة التخزين بسرعة.

5- الرغبات الشخصية:

إن رغباتك الشخصية المتعلقة بمواصفات الحاسوب من أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها عند شراء حاسوب جديد، فبعض الأشخاص يفضلون الحواسيب الصغيرة الحجم، وبعضهم يفضلون الحواسيب التي تندرج ضمن فئة 2 في واحد لتحويل الحاسوب المحمول إلى جهاز لوحي، لذلك ينبغي تحديد المواصفات الخاصة بالتصميم والألوان والحجم قبل الشراء.