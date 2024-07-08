“سدايا” تفتح باب التسجيل في معسكر تقنيات إدارة الزحام

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، فتح باب التسجيل في (معسكر تقنيات إدارة الزحام)، الذي يساهم في حل تحديات زحام الطرق والاختناقات المرورية، وبناء القدرات الوطنية وتنمية مهاراتها في مجال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لابتكار تقنيات المدن الذكية، وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وينظم هذا المعسكر مركز التميز لحلول الزحام في (سدايا)، ويهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية متقدمة في مجال توظيف تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لابتكار حلول فعالة لمشكلات الازدحام المروري، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

#معسكر_تقنيات_إدارة_الزحام، لتدريب الكوادر الوطنية على تسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في المدن الذكية.

استعد لهذه الرحلة من خلال التسجيل عبر الرابطhttps://t.co/iZksNRpCay#سدايا pic.twitter.com/n4pdfoXTXW — SDAIA (@SDAIA_SA) July 7, 2024

شروط الانضمام إلى معسكر تقنيات إدارة الزحام:

يُشترط للتسجيل في هذا المعسكر أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي تخصص تقني. كما يُشترط أن يكون ملمًا بالبرمجة، ومجيدًا للغة الإنجليزية، وقادرًا على اجتياز اختبار القبول وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية (مِن بُعد). وفي نهاية المعسكر سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من سدايا.

ويبدأ التسجيل في المعسكر من اليوم الموافق 8 من يوليو ويستمر التسجيل حتى يوم 13 من يوليو الجاري. ويستمر المعسكر لمدة 12 أسبوعًا، إذ يبدأ في شهر يوليو الجاري ويستمر حتى شهر أكتوبر 2024. ويمكن الانضمام إلى هذا المعسكر من خلال هذا الرابط.

مواضيع التدريب:

يغطي المعسكر مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بتقنيات إدارة الزحام، وتشمل:

التعلم الآلي: يشمل تعلم أساسيات التعلم الآلي، وخوارزمياته المتنوعة، وتطبيقاتها في حل مشكلات الازدحام.

يشمل تعلم أساسيات التعلم الآلي، وخوارزمياته المتنوعة، وتطبيقاتها في حل مشكلات الازدحام. التعلم العميق والشبكات العصبية: يشمل تعلم أساسيات التعلم العميق، وبنية الشبكات العصبية، واستخدامها في تحليل البيانات المتعلقة بالازدحام.

يشمل تعلم أساسيات التعلم العميق، وبنية الشبكات العصبية، واستخدامها في تحليل البيانات المتعلقة بالازدحام. الرؤية الحاسوبية لتحليل حركة المرور:

تحليل السلاسل الزمنية: يشمل تعلم كيفية تحليل البيانات الزمنية المتعلقة بالازدحام، وتوقع أنماط حركة المرور المستقبلية.

يشمل تعلم كيفية تحليل البيانات الزمنية المتعلقة بالازدحام، وتوقع أنماط حركة المرور المستقبلية. تقنيات التعلم الآلي المتقدمة (MLOps): تشمل تقنيات التعلم العميق المعزز، وتطبيقاتها في تحسين إدارة حركة المرور.

ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار مبادرات (سدايا) لبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستغلالها لمعالجة تحديات الزحام، إلى جانب تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.