سامسونج تنوي طرح خاتم جالاكسي رينج بسعر مرتفع

كشفت تقارير جديدة أن سامسونج تعتزم طرح خاتمها الذكي جالاكسي رينج في الأسواق الأوروبية بسعر قدره 450 يورو، وفقًا لما ذكره موقع “وين فيوتشر” التقني الألماني.

ويتعارض هذا التقرير مع شائعات أخرى سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج قد تطرح خاتمها الذكي بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي.

وللمقارنة، يبدأ سعر خاتم Oura Ring الذكي، وهو أحد المنتجات المشابهة، من 300 دولارٍ أمريكي في الولايات المتحدة و 400 يورو في أوروبا.

وإذا ثبتت صحة التقارير الجديدة، فمن المتوقع أن يتراوح سعر خاتم جالاكسي رينج في الولايات المتحدة بين 350 و 450 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أعلى بكثير مما كان متوقعًا في البداية.

وتفيد بعض التقارير بأن هناك عاملًا مهمًا قد يفسر ارتفاع سعر خاتم جالاكسي رينج، وهو عزم سامسونج تقديم كافة مزايا الجهاز دون فرض رسوم اشتراك على المستخدمين على الأقل في السنة الأولى، على عكس خاتم Oura Ring الذي يتطلب اشتراكًا إضافيًا قيمته 70 دولارًا أمريكيًا في السنة.

ومع ذلك، سبق أن ألمحت سامسونج إلى أن بعض المزايا الصحية التي تعمل عبر منصتها Samsung Health ومزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI المرتبطة بالخاتم قد تكون متاحة لاحقًا من خلال اشتراك مأجور.

وقد تسعى الشركة الكورية إلى تقليد جوجل التي تطرح خدمة Fitbit Premium لمستخدمي أجهزتها القابلة للارتداء للوصول إلى مجموعة من المزايا الإضافية والتحليلات المتقدمة التي تساعد في تعزيز الصحة واللياقة البدنية.

ومن المنتظر أن تقيم سامسونج حدثًا إعلاميًا في العاشر من يوليو الجاري للكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، ومنها خاتمها الذكي جالاكسي رينج بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي وسماعاتها اللاسلكية وساعاتها الذكية.

وكانت سامسونج قد أعلنت أول مرة خاتمها الذكي مطلع العام الجاري، وأشارت لاحقًا في مؤتمر MWC 2024 إلى طول عمر البطارية فيه وكونه متاحًا بعدة مقاسات، لكنها لم توضح المواصفات والمزايا الكاملة له حتى الآن.