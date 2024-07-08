سامسونج تعتزم إضافة ميزة الترجمة الفورية إلى واتساب

كشفت تقارير حديثة أن سامسونج تعتزم جلب ميزة الترجمة الفورية “Live Translate” التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها “Galaxy AI” إلى تطبيق واتساب الشهير.

وكانت سامسونج قد قدمت ميزة “Live Translate” أول مرة مع إطلاق سلسلة هواتف جالاكسي S24 في وقتٍ سابق من العام الجاري. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين ترجمة المكالمات الهاتفية مباشرة باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي التي تعمل عبر الأجهزة المدعومة نفسها.

ووفرت سامسونج لاحقًا ميزة الترجمة الفورية في بعض أجهزة جالاكسي الأخرى التي تدعم تحديث One UI 6.1 الذي أطلقته الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن ميزة “Live Translate” ستتجاوز نطاق تطبيق الهاتف الافتراضي في أجهزة سامسونج، وستعمل في تطبيقات أخرى من جهات خارجية مثل واتساب، بالإضافة إلى تطبيقات جوجل ميت ووي تشات وتيليجرام وغيرها.

ومن المتوقع أن تفيد تلك الميزة ملايين المستخدمين الذي يعتمدون على تطبيقات المراسلة والمكالمات عبر الإنترنت للتواصل يوميًا من أجل تجاوز الحواجز اللغوية.

ومن الجدير بالذكر أن بعض التطبيقات مثل تطبيق تيليجرام يتيح للمستخدمين إمكانية ترجمة الرسائل النصية فقط إلى اللغة التي يفضلونها دون الاستعانة بأدوات خارجية.

وتأتي تلك التسريبات تزامنًا مع اقتراب موعد حدث سامسونج Unpacked المقرر عقده في العاشر من يوليو الجاري بمتحف اللوفر في باريس، ويتوقع أن يشهد الحدث الكشف عن العديد من الأجهزة الجديدة، ومنها الهاتفان القابلان للطي، وهما جالاكسي زد فليب 6 وزد فولد 6، بالإضافة إلى ساعات جالاكسي وتش 7 الجديدة، وغيرها من المنتجات المنتظرة.

ويتوقع أن تكشف سامسونج أيضًا عن مزايا جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تطلق عليها اسم Galaxy AI مع تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1.1 الذي سيأتي مثبتًا في أجهزتها الجديدة القابلة للطي، وستتيحه في بعض الأجهزة الأخرى.