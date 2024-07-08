ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra القادمة.. إليك المواصفات المُتوقعة والسعر

سيُقام حدث Galaxy Unpacked بعد يومين في تاريخ 10 من يوليو الجاري، وستُعلن سامسونج خلاله مجموعة من الأجهزة الجديدة، ومع أن الشركة لم تكشف رسميًا عن الأجهزة التي ستُعلنها، فهناك العديد من التسريبات حول ما ستعلنه سامسونج في حدثها القادم، ومن أبرز هذه التسريبات: إعلان ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الجديدة كُليًا التي تتضمن مواصفات قوية.

إليك أحدث التسريبات حول مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra القادمة وسعرها:

ما مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra القادمة؟

كشف تقرير نشرته مجلة Dealabs الفرنسية عن مواصفات ساعات سامسونج القادمة التي تشمل: ساعة Galaxy watch7 و Galaxy watch Ultra.

وأشار التقرير إلى أن الإصدار الجديد من ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch7، سيتوفر بحجمين، هما: 40 ملم و 44 ملم، وبثلاثة ألوان، هي: الأخضر والأبيض والفضي، وستحتوي ساعة Galaxy Watch7 على إطار مصنوع من الألمنيوم، وشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Sapphire crystal glass).

وأما ساعة Galaxy Watch Ultra الجديدة كُليًا فستتمتع بمواصفات قوية وستكون منافسة لساعة آبل Watch Ultra وستأتي بحجم واحد يبلغ 47 ملم، وستتوفر بثلاثة ألوان، هي: التيتانيوم الرمادي، والتيتانيوم الفضي، والتيتانيوم الأبيض، وستكون شاشتها محمية بنوع الزجاج نفسه المتوفر في الإصدار الأساسي، لكن الإطار سيكون مصنوعًا من التيتانيوم.

يحتوي كلا الإصدارين الأساسي والألترا على شاشات Super AMOLED، ويعملان بمعالج Exynos W1000، مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين.

سيكون هناك فروق في حجم البطارية بين ساعات سامسونج؛ إذ تُظهر المواصفات المسرّبة أن ساعة سامسونج Watch7 التي تأتي بمقاس قدره 40 ملم ستحتوي على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلي أمبير في الساعة، وأما التي تأتي بمقاس قدره 44 ملم فستحتوي على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلّي أمبير في الساعة، وأما ساعة Watch Ultra التي تأتي بمقاس قدره 47 ملم فستحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 590 ميلّي أمبير في الساعة.

تُظهر المواصفات المسرّبة أيضًا أن جميع الساعات القادمة من سامسونج ستكون مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IP6X، وستكون ساعة Watch Ultra مقاومة للماء وفقًا لمعيار 10ATM، وأما ساعة Watch7 فستكون مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

بقية المواصفات متطابقة في جميع ساعات سامسونج القادمة وأبرزها:

دعم تقنية البلوتوث 5.3.

دعم شبكات الواي فاي.

دعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

من ناحية أخرى ستتضمن جميع ساعات سامسونج القادمة المستشعرات الأساسية وأبرزها: مستشعر الإضاءة ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر درجة الحرارة، ومستشعر ضربات القلب.

ما سعر ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الجديدة؟

ستكون ساعة Galaxy watch Ultra أغلى ساعة بين ساعات سامسونج الجديدة وسيصل سعرها إلى 750 دولارًا تقريبًا.

وأما ساعة Galaxy Watch7 فسيصل سعر الطراز الذي يدعم البلوتوث ويأتي بمقاس قدره 40 ملم إلى 343 دولارًا، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم فسيصل سعره إلى 375 دولارًا. ويمكن أن يزيد سعر الإصدارات التي تدعم شبكات 4G ما يقارب 50 دولارًا على سعر الإصدار الأساسي.