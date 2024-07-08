دِل تكنولوجيز وإنفيديا تطلقان حل مصنع الذكاء الاصطناعي للشركات في الإمارات  

عقدت شركة (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies، قمة حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة إنفيديا نهاية الأسبوع الماضي، تحت شعار (إعادة تصور المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي)، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهدفت القمة إلى استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي الواسعة، ومساعدة المؤسسات في بناء مستقبل مزدهر يستند إلى الذكاء الاصطناعي من خلال تزويدها بالأدوات والإستراتيجيات اللازمة.

حل مصنع الذكاء الاصطناعي:

كشفت القمة النقاب عن (حل مصنع الذكاء الاصطناعي)، وهو أول حل متكامل للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات يجمع بين قدرات دِل الرائدة في الحوسبة والتخزين وأجهزة العميل والبرمجيات والخدمات مع بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي وبرامج من إنفيديا، مدعومة بشبكة عالية السرعة.

ويوفر هذا الحل للشركات جميع المكونات الأساسية لإدماج نماذج وأطر الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها، مما يسمح لها بتحويل أفكارها إلى تطبيقات عملية تمهد الطريق للنجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار في الإمارات:

أظهرت (دراسة محفز الابتكار) التي أعدتها شركة (دِل تكنولوجيز) الشهر الماضي، أن الذكاء الاصطناعي يتصدر اهتمامات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توقعت نسبة بلغت 95% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي – وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي – سيحدث تحولًا كبيرًا في قطاعاتهم في المستقبل.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضًا أن أكثر من نصف المشاركين (51%) غير متحققين من شكل قطاعاتهم في السنوات القادمة، بينما تواجه نسبة بلغت 75% منهم صعوبة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن إطار عمل حل مصنع الذكاء الاصطناعي من دِل تكنولوجيز وإنفيديا مصمم لمنح المؤسسات في دولة الإمارات قدرة تحكم أكبر في بياناتها، مما يسمح لها بتوسيع نطاقها بكفاءة في مجال محطات العمل ومراكز البيانات السحابية، بما يقدمه من مساعدين رقميين وإنشاء ترميزات جديدة وتطبيقات البحث باللغة الطبيعية.

وفي تعليقه على القمة، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في دولة الإمارات: “يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، لذلك فهو يحتاج إلى بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وأجهزة مصممة خصوصًا لتلبية المتطلبات الفريدة لهذه التكنولوجيا. وسيساعد حل مصنع الذكاء الاصطناعي من دِل وإنفيديا المؤسسات في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتحويل البيانات إلى رؤى ونتائج قيّمة. ويقدم نهجنا حلولًا مناسبة الحجم وقدرة تحكم كبرى في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي داخليًا في المؤسسات وعبر البيئات السحابية. ويمكن للمؤسسات بفضل وجود محرك ابتكار قابل للتكيف والتوسع كعنصر أساسي، تعزيز أعمالها اليوم لدخول المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وقد تميزت القمة بحضور خبراء بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين ناقشوا أحدث التطورات والتطبيقات العملية لهذه التقنية، وتخللها أيضًا جلسات تفاعلية وورش عمل عملية ساعدت المشاركين في فهم كيفية تطبيق حل مصنع الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.

وتُعدّ مبادرة دِل تكنولوجيز وإنفيديا دليلًا على التزام الشركتين بدعم الابتكار والنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الذكاء الاصطناعي.