تيك توك تقيد الإعلانات التي تستهدف المراهقين

تطبق تيك توك قيودًا جديدة على الإعلانات التي تستهدف المراهقين، في حين تضيف أيضًا عناصر تحكم إضافية في البيانات، وعناصر الكشف المحدثة، من أجل تحسين الشفافية في عملية استهداف الإعلانات.

ويعد هذا التغيير الأكبر في تحديث خيارات استهداف الإعلانات للمراهقين، إذ لم يعد المعلنون الآن قادرين على الوصول إلى المراهقين في الولايات المتحدة باستخدام الاستهداف المخصص واختيارات الحملة.

وقالت تيك توك: “لن يتمكن المعلنون الآن من الوصول إلى المراهقين إلا باستخدام عدد قليل من خيارات الاستهداف الواسعة، مثل الموقع واللغة والمعلومات المتعلقة بالجهاز”.

ومن شأن هذا الأمر أن يضمن عدم استغلال بيانات المستخدمين المراهقين من المعلنين الذين يمكنهم استخدام ذلك للتأثير في تفكيرهم.

ونفذت ميتا خطوات مماثلة منذ عدة سنوات من أجل ضمان عدم استهداف المستخدمين المراهقين مع الحد أيضًا من استخدام البيانات الشخصية من المستخدمين الشباب.

وتسير تيك توك الآن في الطريق نفسه، مع أن نحو 25 في المئة من جمهورها تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

ولا يزال بالإمكان الوصول إلى هؤلاء المستخدمين استنادًا إلى اتجاهات واسعة، وهو ما يُعد محركًا مهمًا لتفاعل المراهقين عمومًا في كلتا الحالتين.

وتمنح تيك توك أيضًا المستخدمين تحكمًا إضافيًا في اهتماماتهم المسجلة في التطبيق المتعلقة بالمحتوى الإعلاني الذي يعرض لهم.

وقالت المنصة: “يمكنك اختيار مشاهدة عدد أكبر أو أقل من الإعلانات المرتبطة باهتماماتك، ويمكنك عرض موضوعات الإعلان التي حددتها تيك توك على أنها ذات صلة باهتماماتك وتخصيصها”.

وأضافت تيك توك أيضًا الميزة الجديدة المسماة Disconnect Advertisers التي تسمح للمستخدمين بإيقاف استخدام البيانات خارج تيك توك التي يتبادلها معلنون محددون لتقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين.

وأطلقت المنصة أيضًا الميزة المسماة Clear My Activity التي تسمح للمستخدمين بفصل أي بيانات نشاط خارج تيك توك يتبادلها شركاء الإعلان المرتبطون بحساباتهم.

وتضيف المنصة أيضًا متطلبات جديدة للإفصاح عن الذكاء الاصطناعي لشركاء الإعلانات، وتحتاج الآن الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى الخضوع للتصنيف من أجل الامتثال لقواعد الإعلانات الجديدة.

وقالت المنصة: “نسمح الآن للمعلنين باستخدام مفتاح الإفصاح الذاتي في مدير الإعلانات لتحديد أن الإعلان مولد بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تعرف هذا المحتوى التجاري (الإعلانات المدفوعة) من خلال علامة AIGC الموضوعة على الإعلان”.