بيجو تطرح ChatGPT في جميع سياراتها

أعلنت الشركة المصنعة الفرنسية بيجو التابعة لشركة ستيلانتيس نيتها جعل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT معيارًا عبر مجموعتها الكاملة من السيارات من خلال إدماجه في نظام المعلومات والترفيه i-Cockpit، مع تفعيله عبر المساعد الصوتي OK Peugot للإجابة عن جميع أسئلتك وتقديم مجموعة من الخدمات المبتكرة.

ويتاح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي طورته OpenAI لكل من المركبات الجديدة والمركبات الحالية، مع توفيره عبر تحديث هوائي دون الحاجة إلى زيارة الوكيل.

وفي هذه الأثناء، لن يستفيد عملاء ستيلانتيس من هذه الميزة. وتقول ستيلانتيس إنها لم تقدم بعد خدمات مباشرة للعملاء المحليين، مع أنها ذكرت أنها تعمل على حل يجب أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

ويستطيع ChatGPT الإجابة عن مجموعة واسعة من الأسئلة المعقدة ولديه القدرة على متابعة المحادثة.

وتقول بيجو: “إذا وصلت إلى مدينة ما، يمكنك أن تطلب من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي أن يخبرك بالمعالم الأثرية التي يجب زيارتها، كما يخبرك بتاريخ هذه الأماكن، ويرشدك إلى أي مكان باستخدام نظام الملاحة في السيارة، إلى جانب إمكانية تنظيم اختبارات ممتعة للترفيه عنك في الرحلات الطويلة”.

وبعد تجربة وظيفة ChatGPT خلال المرحلة التجريبية التي نفذت في وقت سابق من عام 2024، والتي شارك فيها أكثر من 10000 عميل، يبدأ الطرح بالأسواق الأوروبية الرئيسية للعلامة التجارية، وهي ألمانيا والنمسا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة.

وتتبعها الدنمارك وأيرلندا والنرويج والسويد وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا والتشيك بحلول نهاية شهر يوليو.

وتستخدم الخدمة الجديدة الإصدار رقم 3.5 من ChatGPT الذي يشير إلى بيانات مؤرخة في شهر يناير 2022، لذا ليس لديها معرفة بالأحداث والبيانات بعد ذلك التاريخ.

وتتميز جميع سيارات وشاحنات بيجو الجديدة المجهزة بحزمة Connect Plus والمتضمنة التحكم الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للسائقين بإجراء محادثات حقيقية مع سياراتهم، ويشمل ذلك تحديد اتجاهات الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

كما أن تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة بصفتها ميزة عند الطلب لأصحاب المركبات الحالية، ويمكن تنزيلها من بُعد دون الحاجة إلى زيارة الوكيل.

وحددت الشركة الأسعار الأوروبية بمبلغ قدره 12 يورو شهريًا للنماذج المجهزة بحزمة Connect Plus، أو مقدار 1.50 يورو شهريًا لأولئك الذين يضيفونها بصفتها ميزة مستقلة.

وتقدم بيجو ChatGPT في جميع نماذجها الحديثة المجهزة بالأوامر الصوتية، ويشمل ذلك 208 و 2008 و 3008 و 5008 و 308 و 308 SW و 408 و 508 و 508 SW و RIFTER و TRAVELLER و PARTNER و EXPERT.