الفنانون الرقميون يبدعون أعمالًا فنية مذهلة في أحدث الألعاب بتقنيات إنفيديا

أطلقت شركة (Nexon) لعبة The First Descendant، أخيرًا بعد مرور ثلاث سنوات على إعلانها أول مرة، وهي لعبة تصويب تعاونية من منظور الشخص الثالث، وتدعم اللعبة أحدث تقنيات إنفيديا – وهي تقنية (NVIDIA DLSS 3.5) مع إعادة بناء الأشعة وتتبعها، وتقنية NVIDIA Reflex – التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة لعب سلسة وواقعية بنحو مذهل.

ما المزايا التي تقدمها تقنيات إنفيديا في لعبة (The First Descendant)؟

جودة صورة محسّنة:

تستفيد اللعبة من تقنية (NVIDIA DLSS 3.5) مع إعادة بناء الأشعة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، لتقدم صورًا أكثر وضوحًا ودقة، مع إضاءة وظلال واقعية تضفي على اللعبة طابعًا سينمائيًا.

أداء مذهل:

تضاعف تقنية (NVIDIA DLSS 3.5) معدلات الإطارات بمعدل يبلغ 2.7 ضعف عبر وحدات معالجة الرسومات (GeForce RTX 40 series)، مما يضمن تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.

زمن وصول أقل:

تساعد تقنية NVIDIA Reflex في تقليل زمن الوصول إلى النظام بنسبة تصل إلى 55%، مما يمنح اللاعبين ردود فعل أسرع وأكثر دقة عبر شاشاتهم.

وتقدم إنفيديا برنامج تشغيل جديدًا يُسمى (GeForce Game Ready Driver) لدعم إطلاق The First Descendant.

دعم ألعاب أخرى:

لا تقتصر مزايا تقنيات إنفيديا على لعبة (The First Descendant) فقط، بل تعزز أيضًا تجربة الألعاب الأخرى، إذ يقدم الفنانون الرقميون إبداعاتهم باستخدام تقنيات إنفيديا في أحدث الألعاب، مثل لعبة (Ghost of Tsushima Director’s Cut)، التي تُذهل اللاعبين بجمالياتها الفائقة بفضل تقنيات إنفيديا.