أفضل 5 أدوات ذكاء اصطناعي للطلاب

يمكن للطلاب استخدام الذكاء الاصطناعي بعدة طرق لتعزيز الإنتاجية في أثناء الدراسة، وتحسين عملية التعلُّم. وفي الوقت الحالي، هناك عدد كبير من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للطلاب استخدامها، والتي تساعدهم في البحث عبر الإنترنت بسهولة وتدوين الملاحظات وتلخيص المستندات وغير ذلك.

وفيما يلي سنذكر 5 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للطلاب استخدامها في أثناء الدراسة:

1- أداة Wolfram Alpha:

Wolfram Alpha من أبرز أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لتوفير الوقت الذي تقضيه في البحث عبر الإنترنت؛ إذ تجمع هذه الأداة البيانات من مواقع الويب المختلفة لتقديم ملخص قصير حول الموضوع الذي تبحث عنه، ولا يقتصر استخدام هذه الأداة على البحث، بل يمكنك أيضًا استخدامها لحل المعادلات الرياضية المعقدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الأداة مزية تُسمى Problem Generator يمكنك استخدامها لإنشاء عدد غير محدود من المسائل الرياضية والحصول على إجابات.

2- أداة Grammarly:

تساعد أداة الذكاء الاصطناعي Grammarly في التحقق من جميع الأخطاء النحوية والإملائية عند كتابة أي نص باللغة الإنجليزية، سواء كان تقريرًا، أو رسالة لمعلمك.

يمكنك تثبيت إضافة Grammarly واستخدامها في المتصفح بنحو مجاني لتحديد الأخطاء الإملائية في رسائل البريد الإلكتروني وأي نصوص تكتبها في مواقع الويب، وعند الترقية إلى الإصدار المأجور، ستحصل على اقتراحات لإعادة صياغة النص، وستتمكن من الوصول إلى مجموعة من المزايا الأخرى.

3- روبوت ChatGPT:

ChatGPT من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شهرةً وانتشارًا، ويمكن للطلاب استخدامه بعدّة طرق مختلفة، مثل: الحصول على أفكار جديدة، والمساعدة في حل المسائل الرياضية، وإنشاء جدول يومي لتنظيم وقت الدراسة، وطلب تلخيص المواضيع المعقدة التي لم يفهمها الطالب.

يمكنك الاطلاع على مقال: “طرق بسيطة لاستخدام ChatGPT للمساعدة في الدراسة“، لتتعرف بعض طرق استخدام ChatGPT في الدراسة.

4- أداة Notion:

تُعدّ Notion من أفضل أدوات الإنتاجية الشاملة التي يمكنك استخدامها لتدوين الملاحظات والتخطيط للمهام اليومية والمشاريع الكبيرة وغير ذلك. وتتضمن هذه الأداة مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى Notion AI يمكنه تلخيص ملاحظات المحاضرات، والمساعدة في كتابة النصوص وتسهيل البحث عن أي معلومات أضفتها إلى حسابك في Notion.

يمكن للطلاب استخدام أداة Notion لتنظيم جدول الدراسة والمهام اليومية، وتدوين الملاحظات، بالإضافة إلى كتابة النصوص وتلخيصها.

5- أداة ChatPDF:

تساعد أداة ChatPDF الطلاب في تحليل ملفات PDF التي تتضمن أوراقًا بحثية أو موضوعات دراسية، وتكون غالبًا طويلة وتحتاج إلى الكثير من الوقت لقراءتها وتحليلها.

يمكنك تحميل أي ملف PDF في أداة ChatPDF لمعالجة المعلومات المضمنة في الملف، ثم يمكنك طرح أي سؤال على ChatPDF عن المعلومات الموجودة في ملف PDF؛ إذ يمكن أن تطلب ملخصًا للملف أو أن تسأل عن مصطلح معين في النص.

نصائح للطلاب عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية في أثناء الدراسة، يجب عليك أيضًا التفكير في كيفية استخدام هذه الأدوات بنحو يناسب القواعد الخاصة بمؤسستك التعليمية والقيود المفروضة على استخدامها.

إليك أهم النصائح التي يمكنك اتباعها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين إنتاجيتك في أثناء الدراسة:

1- تحقق من صحة المعلومات:

ستمنحك أدوات الذكاء الاصطناعي أحيانًا بيانات قديمة أو غير دقيقة، لذلك يجب عليك إجراء عمليات بحث للتحقق من صحة المعلومات التي حصلت عليها من أداة الذكاء الاصطناعي قبل استخدامها.

2- تجنب السرقة الأدبية:

إذا كنت تستخدم نصوصًا كتبها روبوت ChatGPT أو أي أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، فيجب عليك إعادة صياغة النص بطريقتك الخاصة وتجنب نسخ النصوص كما هي.

3- التزم بسياسات استخدام الذكاء الاصطناعي الخاصة بمؤسستك التعليمية:

لدى العديد من المؤسسات التعليمية سياسات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويجب عليك احترام هذه السياسات لتجنب أي مشكلات متعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة قد تؤثر سلبًا في تحصيلك العلمي.