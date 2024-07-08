أسوس تضيف دعمًا لميزة إضاءة ويندوز الديناميكية

تخطط أسوس لدعم ميزة الإضاءة الديناميكية الجديدة من مايكروسوفت التي تتيح لمستخدمي ويندوز 11 التحكم في إضاءة RGB الخاصة باللوحة الأم دون الحاجة إلى تطبيق منفصل.

وبدأت الشركة باختبار تحديثات BIOS التجريبية الجديدة لكل من اللوحات الأم من سلسلة AMD 600 و Intel 700 التي تتضمن دعم الإضاءة الديناميكية.

وأضافت مايكروسوفت الإضاءة الديناميكية إلى نظام التشغيل ويندوز 11 في شهر سبتمبر، مما يوفر عناصر تحكم في إضاءة RGB الأصلية داخل ويندوز أول مرة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم في أضواء RGB باستخدام معيار HID LampArray المفتوح، وقد تعاونت الشركات المصنعة، مثل أسوس وأيسر وإتش بي و هايبر إكس و لوجيتك وريزر وتوينكلي، مع مايكروسوفت لدعم ذلك.

ويتطلب دعم الإضاءة الديناميكية عبر اللوحات الأم الحديثة من أسوس تحديث BIOS الذي من المفترض أن يكون متاحًا في الأسابيع المقبلة.

ويتوفر إصدار تجريبي الآن من منتديات أسوس للوحات AMD و Intel.

وأصبحت أحدث لوحات أسوس Z970 تشغل دعم الإضاءة الديناميكية في نظام التشغيل ويندوز 11 بعد تثبيت التحديث التجريبي لنظام BIOS.

ويوجد خيار جديد في الأداة المساعدة UEFI BIOS عبر اللوحة الأم يسمح للمستخدم بتمكين الإضاءة الديناميكية أو تعطيلها.

وبمجرد أن تدعم لوحة أسوس الإضاءة الديناميكية، يمكنك بعد ذلك إدارة السطوع والألوان والتأثيرات في قسم الإعدادات في نظام التشغيل ويندوز 11.

وتُعد عناصر التحكم في الإضاءة أساسية إلى حد ما في الوقت الحالي، مع أنه يمكنك على الأقل تجنب أداة Armory Crate من أسوس واستخدام عناصر تحكم RGB الأصلية في ويندوز.

ويعني هذا أيضًا أنك لست مضطرًا إلى استخدام برنامج تحكم RGB تابع لجهة خارجية، مثل OpenRGB، أيضًا، ما لم تكن بحاجة إلى الوظائف الإضافية التي يوفرها.

وتأمل ميزة إضاءة ويندوز الديناميكية تحقيق تجانس التحكم في أجهزة الإضاءة، مثل تلك الموجودة عبر اللوحات الأم، وداخل علب أجهزة الحواسيب، وفي وحدة المعالجة المركزية، ومراوح العلب.

ويتيح ذلك للمستهلكين التحكم في إضاءة أجهزتهم مباشرةً من نظام التشغيل ويندوز، دون استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

وتتيح لك الميزة مزامنة الإضاءة للأجهزة حسب العلامات التجارية المختلفة، إذ يمكنك ضبط السطوع أو تغيير اللون لإضاءة RGB للوحة الأم من أسوس ومراوح علبة الحاسوب من العلامات التجارية الأخرى في الوقت نفسه باستخدام عنصر تحكم واحد فقط.

وتتضمن تحديثات BIOS التجريبية إصلاحًا لوحدات المعالجة المركزية من إنتل من الجيل الثالث عشر والرابع عشر من شأنه أن يساعد في حل بعض مشكلات تعطل الألعاب.