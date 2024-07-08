آبل تؤجل طرح المزايا الذكية في سيري حتى ربيع 2025

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير جديد بأن آبل تنوي إطلاق التحديثات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي سيري في عام 2025 المقبل.

ومن أبرز التحديثات التي ستصل مساعد سيري الصوتي تصميم واجهة مستخدم جديدة، والتكامل مع روبوت ChatGPT من شركة OpenAI.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن التحديثات ستشمل أيضًا منح سيري وصولًا مباشرًا إلى التطبيقات الخاصة بآبل في أجهزتها المختلفة، كأن يطلب المستخدمون تعديل صورة ثم إرسالها إلى صديق، والقدرة على فهم ما هو موجود في الشاشة، لمساعدة المساعد الصوتي على تحديد ما يريده المستخدم بناءً على السياق.

وبحسب التقرير، فإن آبل تخطط لإطلاق نسخة تجريبية من هذه المزايا لمطوري iOS مطلع العام المقبل، في حين سيكون الإطلاق الكامل للجمهور جزءًا من تحديث iOS 18.4 الذي من المتوقع إطلاقه لاحقًا في ربيع عام 2025.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تسعى إلى الاستفادة المادية وتحقيق الأرباح من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستتيحها للجمهور من أجل الوصول إلى مزايا أكثر تطورًا كما تفعل باقي الشركات الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن تلك الخطط قد تكون مؤجلة إلى مرحلة لاحقة.

ومن المقرر أن تطلق آبل أنظمة التشغيل القادمة الخاصة بها في شهر سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخطط لترقية مساعدها الصوتي لعصر الذكاء الاصطناعي الجديد، إذ تعمل شركة أمازون أيضًا على إصدار أكثر تطورًا من مساعدها الصوتي “أليكسا”، الذي أطلقته في عام 2014، وسيعتمد الإصدار القادم على نموذج لغوي كبير من تطوير أمازون باشتراك مأجور قد يصل إلى 10 دولارات شهريًا.