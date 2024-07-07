هواوي تطلق سماعات FreeBuds 6i اللاسلكية في السعودية

أطلقت شركة هواوي سماعات (FreeBuds 6i) اللاسلكية الجديدة في المملكة العربية السعودية، التي تقدم تجربة استماع استثنائية بفضل تقنياتها المتقدمة مثل تقنية إلغاء الضوضاء المتطورة وتصميمها الأنيق.

وتمتاز هذه السماعات بتقنية (ANC 3.0) الديناميكية الذكية، التي تستند في عملها إلى خوارزميات ذكية تعمل على إلغاء الضوضاء لحظيًا، كما تتميز بالصوت الجهير القوي، وعمر البطارية الطويل، مما يجعلها تقدم تجربة استماع غامرة دون أي إزعاج.

وتتوفر سماعات (FreeBuds 6i) الآن في موقع هواوي الرسمي ومتاجر التجزئة المختارة في السعودية بسعر قدره 369 ريالًا سعوديًا، وتتميز بالعديد من المزايا المحسنة، التي تجعلها أفضل سماعة في هذه الفئة.

إليك أهم المزايا في سماعات (FreeBuds 6i) اللاسلكية الجديدة من هواوي:

1- مزية إلغاء الضوضاء الفائقة الذكاء:

تتميز (FreeBuds 6i) بتقنية (ANC 3.0) الديناميكية الذكية، وهي أحدث تقنية طورتها هواوي لإلغاء الضوضاء اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تنشئ هذه التقنية نموذج إلغاء الضوضاء لحظيًا باستخدام خوارزمية مدربة خصوصًا على 34 سيناريو ضوضاء مختلف، وتراقب سماعات الأذن الضوضاء المحيطة كل مدة تبلغ 2.6 ميكرو في الثانية، وتضبط معلمات إلغاء الضوضاء في غضون ثانية تقريبًا لتناسب البيئة المحيطة بك.

وقد صممت هواوي سماعات (FreeBuds 6i) بحيث تتعامل مع السيناريوهات اليومية، مثل: ركوب القطار أو مترو الأنفاق أو الجلوس في مساحات العمل، وهي السيناريوهات التي تتضمن مستوى من الضجيج يسبب التشتيت ويمتد على نطاق واسع من الترددات.

فعلى سبيل المثال، في مكان هادئ مثل مقهى، تعزل سماعات (FreeBuds 6i) الجديدة أنواع الضوضاء المختلفة، مثل: أصوات الخلفية، وصوت تشغيل ماكينة القهوة، وصوت الخطوات المحيطة بك لكي تتمكن من الانغماس في عملك، وعند الانتقال إلى بيئة أكثر ضجيجًا، مثل المترو أو القطار أو الطائرة، يتصاعد أداء إلغاء الضوضاء النشط ويقلل بسلاسة من الضوضاء الصادرة عن المحرك والركاب الآخرين.

كما تستخدم هذه التقنية نظام (ANC)، وهو النظام المكون من 3 ميكروفونات، وطاقة حوسبة أعلى بمقدار 2.4، ومحرك الجهير الديناميكي الرباعي المغانط بقياس يبلغ 11 ملم، لمعالجة الضوضاء المحيطة لحظيًا، مما يوفر عزلًا فعالًا للضوضاء حتى 27 ديسيبل.

2- تحسينات إضافية لإلغاء الضوضاء:

غرفة تصفية الضوضاء: تستند هذه الغرفة في عملها إلى مبدأ (رنين هيلمهولتز) Helmholtz resonance، حيث تستهدف الضوضاء المتوسطة إلى العالية التردد، التي تتراوح بين واحد كيلوهرتز و 3 كيلوهرتز، وتكون فعّالة بنحو خاص في النطاق الذي يتراوح بين 2 و 3 كيلو هرتز، وهذا يساعد في تقليل صوت المتحدث في الخلفية بشكل كبير، مما يجعل سماعات (FreeBuds 6i) مثالية للبيئات المختلفة من المقاهي إلى المكاتب.

تستند هذه الغرفة في عملها إلى مبدأ (رنين هيلمهولتز) Helmholtz resonance، حيث تستهدف الضوضاء المتوسطة إلى العالية التردد، التي تتراوح بين واحد كيلوهرتز و 3 كيلوهرتز، وتكون فعّالة بنحو خاص في النطاق الذي يتراوح بين 2 و 3 كيلو هرتز، وهذا يساعد في تقليل صوت المتحدث في الخلفية بشكل كبير، مما يجعل سماعات (FreeBuds 6i) مثالية للبيئات المختلفة من المقاهي إلى المكاتب. سدادات أذن جديدة: طورت هواوي سدادات أذن جديدة مصنوعة من السيليكون السائل الملائم للبشرة، وتوفر عزلًا أفضل للصوت، كما تتوفر في ثلاث أحجام مع زيادة في سمك الجزء العلوي بنسبة تبلغ 75% للحصول على ملاءمة أكثر استقرارًا وراحة.

3- صوت غامر مع محرك جهير فائق:

صممت هواوي سماعات (FreeBuds 6i) لتقدم تجربة صوتية مثيرة، بفضل محرك الجهير الديناميكي الرباعي المغانط بقياس يبلغ 11 ملم، الذي يمتاز بأنه أقوى بنسبة تبلغ 50% ‎مقارنة بالجيل السابق، وينتج صوت جهير قويًا عند قدرة منخفضة تصل إلى 14 هرتزًا، مما يعزز جودة الصوت بدرجة كبيرة.

وتدعم السماعات أيضًا ترميز الصوت العالي الدقة (LDAC)، وحصلت على شهادة (Hi-Res Audio Wireless)، مما يضمن تجربة صوتية غنية وواضحة.

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كما تتيح تقنية EQ التكيفية الثلاثية في سماعات (FreeBuds 6i) تجربة صوتية مخصصة وفريدة من نوعها، إذ تعمل هذه التقنية على تحسين مستوى الصوت وإعدادات EQ لحظيًا، وتحافظ على أصالة كل نغمة وصوت، مما يوفر تجربة استماع غنية وواضحة. كما تتحقق الخوارزمية من مستوى الصوت، وشكل قناة الأذن، وحالة الارتداء لتقديم تجربة صوتية مخصصة تمامًا لك.

4- مزايا سلسة لراحة قصوى:

عمر البطارية الطويل: توفر سماعات (FreeBuds 6i) عمر بطارية مذهلًا يصل إلى 35 ساعة من تشغيل الموسيقا مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، كما تدعم مزية الشحن السريع، إذ توفر شحنةٌ سريعة لمدة عشر دقائق ما يصل إلى 4 ساعات إضافية من تشغيل الموسيقا، مما يجعلها مثالية لنمط الحياة المزدحم.

توفر سماعات (FreeBuds 6i) عمر بطارية مذهلًا يصل إلى 35 ساعة من تشغيل الموسيقا مع علبة الشحن عند إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، كما تدعم مزية الشحن السريع، إذ توفر شحنةٌ سريعة لمدة عشر دقائق ما يصل إلى 4 ساعات إضافية من تشغيل الموسيقا، مما يجعلها مثالية لنمط الحياة المزدحم. وضع الوعي: يسمح لك بسماع محيطك دون الحاجة إلى إزالة سماعات الأذن.

يسمح لك بسماع محيطك دون الحاجة إلى إزالة سماعات الأذن. تحكم سهل باللمس: تضم السماعات عددًا من المستشعرات مثل: مستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر اللمس، لتتيح لك التحكم السهل عبر اللمس والتمرير، فكل ما عليك فعله هو الضغط أو التمرير لترد على المكالمات وتتحكم في التشغيل مع الإبقاء على هاتفك في جيبك.

تضم السماعات عددًا من المستشعرات مثل: مستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر اللمس، لتتيح لك التحكم السهل عبر اللمس والتمرير، فكل ما عليك فعله هو الضغط أو التمرير لترد على المكالمات وتتحكم في التشغيل مع الإبقاء على هاتفك في جيبك. مقاومة الماء والغبار: تأتي سماعات (FreeBuds 6i) بتصميم أنيق مع سيقان قصيرة، وتمتاز بقدرتها على مقاومة الغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP54، ولكن هذه المزية تنطبق فقط على سماعات الأذن بحد ذاتها، وليس على علبة الشحن.

السعر:

تُباع سماعات (FreeBuds 6i) بسعر قدره 369 ريالًا سعوديًا، وتتوفر بثلاثة ألوان مميزة، وهي: الأبيض، والأرجواني، والأسود.