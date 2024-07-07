ما طرق الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن التعامل معها؟

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة منتشرة بنحو واسع جدًا وأصبح معظم الناس يستخدمونها لأهداف متعددة، ومع أن الهدف من تطوير أدوات ذكاء اصطناعي وإتاحتها للجميع هو تسهيل القيام بالمهام المختلفة، فهناك بعض الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوات بطرق غير مشروعة كالاحتيال على الآخرين.

فقد انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من عمليات الاحتيال التي كان الذكاء الاصطناعي المساعد الأساس فيها؛ إذ يستخدم المحتال بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لتغيير صوته أو تصميم صور ومقاطع فيديو مزيفة وغير ذلك بهدف الاحتيال المالي على شخص معين أو لأهداف أخرى.

في هذا المقال سنتحدث عن بعض أنواع الاحتيال التي تحصل بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتي بدأت بالانتشار في الوقت الحالي:

1- استنساخ صوت العائلة والأصدقاء:

إن الأصوات الاصطناعية موجودة منذ عقود، ولكن في العام أو العامين الماضيين فقط سمح التقدم التكنولوجي بتوليد صوت جديد من صوت حقيقي، وهذا يعني أن أي شخص بث صوته علنًا في تقرير إخباري أو مقطع فيديو على يوتيوب سيكون صوته عرضة للاستنساخ.

يمكن للمحتالين استخدام تقنية الاستنساخ بالذكاء الاصطناعي لإنتاج نسخ مزيفة مقنعة من أصوات أشخاص معينين لأهداف السرقة، على سبيل المثال: قد يتلقى أحد الوالدين بريدًا صوتيًا من رقم غير معروف يبدو مثل صوت ابنهم، يخبرهم أنه تعرض للسرقة في أثناء السفر، وقد يطلب من الأم أو الأب إرسال بعض الأموال إلى عنوان معين.

ولتعرّف أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها لحماية نفسك وأفراد عائلتك من التعرض لهذه المشكلة، يمكنك الاطلاع على مقال: “نصائح لحماية نفسك من عمليات الاحتيال الناتجة عن استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي“.

2- الرسائل المزعجة في البريد الإلكتروني:

نتلقى جميعًا رسائل بريد إلكتروني مزعجة بين الحين والآخر، ولكن مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه توليد نصوص احترافية أصبح من الممكن إرسال رسائل مخصصة لكل فرد عبر البريد الإلكتروني تبدو كأنها رسالة حقيقية، خاصةً مع زيادة حالات اختراق البيانات والحصول على الكثير من البيانات الشخصية، فمع استخدام بعض المعلومات الشخصية، يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة مسودات احترافية لرسائل البريد الإلكتروني لآلاف المستلمين في غضون ثوانٍ.

فالرسائل الاحتيالية التي كانت تصل في السابق وكانت تُكتب بالطريقة التالية: “عزيزي العميل، يرجى الاطلاع على فاتورتك المرفقة”.

أصبحت الآن تكتب بطريقة احترافية مثل الرسالة التالية: “مرحبًا آدم أنا من فريق العروض الترويجية في Etsy، العناصر التي كنت تبحث عنها أصبحت الآن متاحة بحسم تصل نسبته إلى 50% والشحن إلى عنوانك في ولاية كاليفورنيا مجاني إذا استخدمت هذا الرابط للمطالبة بالحسم”.

فمع كتابة الاسم الحقيقي للشخص، وذكر اسم موقع تسوق معروف يستخدمه المستلم، مع ذكر عنوان الشحن الحقيقي أصبحت الرسالة مُقنعة، وفي الغالب سينقر المستلم على الرابط، لكن يجب تجنب فتح أي رابط أو النقر على أي مرفق ما لم تكن متحققًا تمامًا من صحة المرسل وهويته.

3- سرقة الهوية الشخصية:

الكثير منا لديه بيانات شخصية مخزنة في شبكة الإنترنت، فعند إنشاء حساب شخصي في موقع ويب معين أو تطبيق، فإنك تضيف مجموعة من البيانات الشخصية مثل: اسمك الكامل، وعمرك، وتاريخ ميلادك، ومكان سكنك، وفي مواقع الويب الخاصة بالتسوق، تضيف معلومات حول بطاقة الدفع الخاصة بك.

فإذا كنت تتبع ممارسات أمنية جيدة مثل: اختيار كلمات المرور المعقدة، وتفعيل المصادقة المتعددة العوامل، ستكون أقل عُرضةً للمخاطر المتعلقة بسرقة البيانات الشخصية، لكن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يشكل تهديدًا جديدًا وخطيرًا في هذا المجال.

فمع وجود الكثير من البيانات المتاحة للكثيرين عن شخص ما عبر الإنترنت، أصبح من السهل سرقة الهوية الشخصية وإنشاء شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي تبدو كأنها الشخص المُستهدف نفسه.

وكما هي الحال مع عمليات الاحتيال الأخرى في هذه القائمة، فإن الخطر لا يكمن في مدى واقعية هذا التزييف، ولكن في سهولة القيام بهذا النوع من الهجمات على نطاق واسع وبنحو متكرر، فمنذ وقت قريب، كان هذا النوع من هجمات انتحال الشخصية مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا؛ ولذلك كان يستهدف فئات معينة من المجتمع مثل: الأثرياء والرؤساء التنفيذيين، وأما في الوقت الحاضر؛ فيمكن للمحتالين انتحال أي شخصية بسهولة، كما يمكنهم الاتصال بخدمة العملاء في جميع الحسابات المعروفة للشخص لتغيير كلمة المرور أو إنشاء حسابات جديدة.

تُعدّ المصادقة المتعددة العوامل أهم خطوة يمكن لأي شخص اتخاذها لحماية نفسه من هذه المشكلة، فعند تفعيل هذا النوع من المصادقة سيصلك تنبيه حول أي نشاط مشبوه في حسابك، مثل: محاول تسجيل الدخول أو طلب تغيير كلمة المرور لحسابك الشخصي في موقع معين.

4- التزييف العميق:

مع تحسّن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وانخفاض تكلفة إنشاء المحتوى بواسطة هذه التقنية، ازداد ما يُعرف بالتزييف العميق (deepfakes) الذي يُستخدم لنشر المعلومات غير الصحيحة وعمليات الاحتيال المالي، وسرقة الهوية، وللتلاعب بنتائج الانتخابات أيضًا.

ففي الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور المصممة بتقنية التزييف العميق من أشخاص غير معروفين، ونشرها الكثير من الناس. على سبيل المثال: شارك العديد من مستخدمي منصة x صورة مصممة بتقنية التزييف العميق لانفجار في البنتاغون؛ مما أدى إلى تراجع الأسهم في وول ستريت مؤقتًا؛ إذ اعتقد الكثيرون أن الصورة حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، انتشر مقطع فيديو يُظهر تحطم سيارة تسلا على منصة Reddit في مارس، وقد انتشر هذا المقطع على نطاق واسع قبل التحقق من أن الفيديو كان مزيفًا باستخدام تقنية التزييف العميق.

إن نشر المحتوى المزيف المولّد بالذكاء الاصطناعي واستخدامه سواء كان متعمدًا أم لا يمكن أن يُحدِث ضررًا بالسمعة وعواقب سلبية أخرى للشركات والأفراد، لذلك يجب على الأفراد التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو قبل إعادة نشرها، ويجب على شركات التكنولوجيا إنشاء أنظمة متطورة للتحقق من المحتوى المنشور عبر الإنترنت، لتقليل مخاطر نشر المحتوى المُزيف.