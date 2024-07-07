كاسبرسكي: ارتفاع نشاط مجرمي الإنترنت عبر تيليجرام بنسبة تبلغ 53% في 2024

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق خدمة كاسبرسكي (Digital Footprint Intelligence) عن ازدياد مقلق في استخدام مجرمي الإنترنت لمنصة تيليجرام كمنصة لأنشطة السوق المظلمة، وذلك وسط المخاوف المتزايدة بشأن أمان المنصة.

إذ يقوم مجرمو الإنترنت بتشغيل قنوات ومجموعات مخصصة عبر تيليجرام لمناقشة مخططات الاحتيال، وتوزيع قواعد البيانات المسربة، والمتاجرة بالخدمات الإجرامية المختلفة، مثل: نهب الأموال، وتزوير المستندات، وهجمات حجب الخدمة الموزعة.

وتشير بيانات خدمة (Digital Footprint Intelligence) من كاسبرسكي إلى ارتفاع حجم هذه المنشورات بنسبة بلغت 53% في المدة الممتدة من مايو إلى يونيو 2024 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على ذلك، قال أليكسي بانيكوف، المحلل في وحدة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي: “إن الاهتمام المتزايد بتيليجرام من مجتمع مجرمي الإنترنت يأتي مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الشعبية الكبيرة التي يحظى بها التطبيق، إذ وصلت قاعدته الجماهيرية إلى 900 مليون مستخدم شهريًا، وفقًا لمؤسسه بافيل دوروف. وثانيًا، يُسوق التطبيق بوصفه التطبيق الأكثر أمانًا واستقلالية للمراسلة، مما يمنح مصادر التهديد شعورًا بالأمان والإفلات من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على مجتمع عبر تطبيق تيليجرام أو إنشاؤه بسهولة، ويتيح كل هذه العوامل – إلى جانب عوامل أخرى – جذب الجمهور بسرعة للقنوات المختلفة، بما يشمل تلك الخاصة بالجرائم السيبرانية”.

مجرمو الإنترنت عبر تيليجرام أقل مهارة وأكثر ضجيجًا:

كشفت دراسة كاسبرسكي أيضًا أنّ مجرمي الإنترنت الذين ينشطون عبر منصة تيليجرام يفتقرون إلى المهارات والخبرة التقنية المتقدمة مقارنة بنظرائهم في منتديات الويب المظلم الأكثر تخصصًا وسرية.

ويعود ذلك إلى سهولة الانضمام إلى مجتمع تيليجرام، حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى إنشاء حساب والاشتراك في المجموعات والقنوات الإجرامية المتاحة بكثرة.

كما تفتقر منصة تيليجرام إلى نظام سمعة مشابه لنظام تقييم المستخدمين الموجود في منتديات الويب المظلم – الأمر الذي أشارت إليه دراسة سابقة أجرتها كاسبرسكي – ونتيجة لذلك، يزداد احتمال تعرض أعضاء مجتمع تيليجرام لعمليات نصب واحتيال من مجرمين آخرين ينتمون إلى المنصة نفسها.

وقد أشار أليكسي بانيكوف، إلى أن تيليجرام قد تحوّلت إلى منصة يستغلها العديد من القراصنة للترويج لأنشطتهم ونشر أفكارهم، حيث يجدون في تيليجرام أداة مناسبة للتحريض على شن هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وغيرها من الهجمات التخريبية ضد الأهداف المقصودة. ويعود ذلك إلى قاعدة المستخدمين الضخمة التي تتمتع بها المنصة، وسرعة انتشار المحتوى عبر قنوات تيليجرام.

وبالإضافة إلى ذلك، يلجأ القراصنة إلى نشر البيانات المسروقة من المنظمات المستهدفة على الملأ من خلال قنوات تيليجرام السرية.

وصايا خبراء كاسبرسكي:

بينما توفر منصة تيليجرام سهولة التواصل والمشاركة، تتيح أيضًا بيئة خصبة لنشاط مجرمي الإنترنت من ذوي المهارات المتدنية نسبيًا، الذين يستغلونها للترويج لأنشطتهم ونشر البيانات المسروقة، ولحماية المؤسسات من التهديدات السيبرانية التي تحدث عبر المنصة، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

مراقبة القنوات المظلمة عبر تيليجرام باستمرار والتحقق من أي تسريبات محتملة لبياناتها.

تعزيز التدابير الأمنية الداخلية في المؤسسة، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ استخدام كلمات مرور قوية للوصول إلى خدمات الشركة، واستخدام المصادقة الثنائية للوصول إلى الخدمات مِن بُعد.

يمكن الاستفادة من الأدلة المجانية التي تقدمها خدمة (Kaspersky Digital Footprint Intelligence)، لتتبع أنشطة السوق المظلم والتعامل مع الحوادث المتعلقة بالبيانات.