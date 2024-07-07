انطلاق “معسكرات الأمن السيبراني” للطلاب في السعودية

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم انطلاق أعمال (معسكرات الأمن السيبراني) لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس في تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة.

وتهدف هذه المعسكرات إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات ورفع جودة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، والإسهام في تقليص الفجوة بين العرض وطلب مستوى الكوادر البشرية المتخصصة بالمجال.

وأوضحت الهيئة أن (معسكرات الأمن السيبراني) ستُنفذ على مدى 3 أسابيع في الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

كما ستُنفذ عبر مرحلتين، وهما: المرحلة الأولى، التي تتمثل في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني.

فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريبًا عمليًا مكثفًا من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف التي اُكتسبت خلال المرحلة الأولى.

لتطوير مهارات الطلاب والطالبات ورفع جودة الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ..

انطلاق «معسكرات الأمن السيبراني» في الرياض وجدة والخُبر. 🔗https://t.co/De6NCLEJJn pic.twitter.com/MHC7FiaA3f — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) July 7, 2024

وتُعدّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي، وقد حصدت ثمار هذه الجهود بحصولها خلال الشهر الماضي على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، وذلك وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

فقد عملت الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للأمن السيبراني تشمل جميع جوانب هذا المجال، بدءًا من وضع السياسات والإستراتيجيات، ووصولًا إلى تنفيذ البرامج والمشاريع، وتدريب الكوادر البشرية.