إطلاق برنامج جديد لدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنية التحتية البحثية في السعودية

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) برنامجًا جديدًا لدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنية التحتية البحثية في المملكة العربية السعودية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، ورواد الأعمال من الاستفادة من البوابة الوطنية للوصول إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، التي أطلقتها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار خلال شهر مارس الماضي، لتوفير إمكانية الوصول المفتوح إلى أكثر من 1000 مختبر بحثي.

الفئات المستهدفة:

حدد البرنامج ثلاث فئات مستهدفة، وتشمل:

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

المستثمرين.

رواد الأعمال.

مزايا البرنامج:

سيسهم البرنامج في تزويد المشاركين بتعريف بسياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية والممكنات التي توفرها الهيئتان، إلى جانب تعريفهم بالبوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية، وإبراز أهمية الاستفادة من الفرص والخدمات المتاحة من خلال البوابة، وكذلك التعريف بالسجل الوطني للبنية التحتية البحثية في المملكة، واستعراض قصص النجاح للمستفيدين من الخدمات المقدمة من البوابة.

ويأتي البرنامج في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تبرمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مع العديد من الجهات الحكوميّة؛ بهدف دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة ضمن الأولويات الوطنية الأربع المتمثلة في صحة الإنسان، والاستدامة البيئة، والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

وللمشاركة في هذا البرنامج، يمكنك تسجيل بياناتك من خلال هذا الرابط.

البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية:

بوابة الوصول المفتوح؛ هي عبارة عن منصة تربط الباحثين والمبتكرين بالبنية التحتية البحثية المتوفرة في الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة، وتمكن الباحثين من طلب الوصول إلى المعامل والمختبرات البحثية في المملكة.

ويمكن للباحث والمبتكر معرفة المعامل والخدمات المتوفرة لدى الجامعات ومراكز الأبحاث من خلال الدخول إلى صفحتها الموجودة في موقع البوابة، ثم إرسال طلب الوصول إلى البنية التحتية المتوفرة لدى تلك الجهة.

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة @aalswaha ومعالي وزير التعليم @minister_moe_sa ومعالي وسعادة رؤوساء الجامعات، احتفينا اليوم بأول حزمة لدعم المختبرات البحثية في المملكة وتمويلها بـ 312 مليون ريال، وأطلقنا بوابة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، لدعم وتمكين قطاع البحث… pic.twitter.com/EB67BTOfKY — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) March 27, 2024