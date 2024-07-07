آبل تفكر في طرح ساعة ذكية بلاستيكية منخفضة الثمن

تبحث شركة آبل إجراء تغييرات كبيرة في تصميم الإصدار القادم من ساعتها الذكية المنخفضة الثمن Apple Watch SE، إذ تدرس الشركة إمكانية استخدام مواد بلاستيكية صلبة في صناعة هيكل الساعة بدلًا من الألمنيوم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير لها، فإن الشركة تنوي الاتجاه إلى المواد البلاستيكية من أجل تقليل تكلفة الإنتاج بنحو أكبر، وطرح الساعة بسعر تنافسي.

ومن الجدير بالذكر أن هيكل ساعة Apple Watch SE يُصنع حاليًا من الألمنيوم، على غرار إصدارات ساعات آبل الأخرى المرتفعة الثمن.

وكانت آبل قد أطلقت آخر إصدار من ساعة Apple Watch SE عام 2022، وقد غيّرت ظهر الساعة مستخدمةً مادة جديدة من مركبات النايلون بدلًا من السيراميك.

وإذا بدأت آبل صنع ساعة Apple Watch SE من البلاستيك بدلًا من الألمنيوم، فيمكنها نظريًا خفض السعر الأساسي للساعة الذي يبدأ حاليًا من 250 دولارًا أمريكيًا.

وللمقارنة، فإن أسعار ساعات سامسونج المنخفضة التكلفة تبدأ من 200 دولارٍ أمريكي.

ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية حول تلك الساعة القادمة، ولكن من المحتمل أن يؤدي استخدام البلاستيك إلى تقديم ألوان جديدة، وجعل التصميم أخف وزنًا.

ومع ذلك، قد لا يفضل بعض المستخدمين استخدام البلاستيك بدلًا من الألمنيوم الذي يمنح التصميم الخارجي متانة ومظهرًا مميزًا.

وكانت آبل قد أطلقت ساعة Apple Watch SE أول مرة عام 2020 بسعر منخفض نسبيًا من أجل تشجيع المزيد من العملاء على اقتنائها، والتمتع بالمزايا الأساسية التي تتيحها الساعة الذكية للصحة واللياقة البدنية، والتكامل مع هواتف آيفون دون الحاجة إلى دفع المزيد من الأموال في الإصدارات المرتفعة الثمن.