آبل تطوّر الجيل العاشر من ساعتها الذكية بتغييرات كبيرة

تخطط شركة آبل لإطلاق الجيل العاشر القادم من ساعتها الذكية Apple Watch مع العديد من التغييرات الكبيرة، ومنها زيادة حجم الشاشة، وتقليل سُمك الساعة، وتسريع الأداء. ومع ذلك، تواجه الشركة بعض العقبات في خططها لإضافة مزايا صحية جديدة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ومن المتوقع أن تزيد آبل قياس الشاشة لتكون بقياس الشاشة نفسه في إصدارات ساعة Apple Watch Ultra الراقية المرتفعة الثمن.

وستحصل ساعتا Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 3 على معالج أقوى هذا العام، مما قد “يمهد الطريق لبعض التحسينات في الذكاء الاصطناعي في المستقبل”، لكن بلومبرغ أفادت بأن آبل ليس لديها حاليًا أي خطط لجلب مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة Apple Intelligence إلى ساعاتها الذكية.

وفيما يتعلق بالمزايا الصحية الجديدة، أشارت تقارير سابقة إلى أن ساعة Apple Watch Series 10 ستضيف مزايا لمراقبة ضغط الدم والكشف عن انقطاع التنفس في أثناء النوم، لكن التقرير يشير إلى أن آبل تواجه “بعض العقبات الجادة”.

وبحسب مصادر داخلية، فإن ميزة قياس ضغط الدم تعطي نتائج غير موثوقة في مرحلة الاختبار، مما يدفع آبل إلى تأجيلها حتى العام المقبل، كما أن ميزة انقطاع التنفس في أثناء النوم المُشاع عنها مرتبطة ببيانات تشبع الأكسجين في الدم، ولا تقدم إصدارات ساعة آبل التي تباع حاليًا في الولايات المتحدة ميزة مراقبة الأكسجين في الدم بسبب قرارات لجنة التجارة الدولية الأمريكية التي أدت إلى إيقاف تلك الميزة.

ولا يُعرف إن كانت آبل ستطلق تلك المزايا الصحية الجديدة خلال العام الجاري، أم ستؤجلها إلى إصدارات أخرى.

ومن المتوقع إعلان الإصدارات الجديدة من ساعة آبل بالتوازي مع هواتف آيفون 16 في شهر سبتمبر المقبل.