واتساب تطور ميزة تسمح للذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع الصور

تواصل واتساب تحسين مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، وتستكشف تحسينات مهمة، مثل السماح لمساعد الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع الصور التي يتبادلها المستخدمون يدويًا.

وبفضل الإصدار التجريبي الأخير من المنصة لنظام أندرويد برقم الإصدار 2.24.14.20 المتوفر عبر متجر جوجل بلاي، ظهر أن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تطور ميزة تسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI بالرد على الصور وتعديلها.

ووفقًا للقطة الشاشة، فإن واتساب تختبر إضافة زر دردشة جديد للسماح للمستخدمين بتبادل الصور يدويًا باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، ومن المقرر إصدار هذا الزر في تحديث مستقبلي للتطبيق.

ومن خلال هذه الإمكانية الجديدة، سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة بخصوص صورهم، مثل تحديد الأشياء أو توفير السياق.

ويوفر مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI أيضًا ميزة إجراء تغييرات على الصور، مما يتيح للمستخدمين تحرير صورهم مباشرةً داخل الدردشة من خلال المطالبات النصية المقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين يحتفظون بالتحكم الكامل في صورهم، إذ من المفترض أن يكون من الممكن حذفها في أي وقت.

ويستطيع المستخدمون الحصول بسرعة على رؤى بخصوص محتوى الصور عن طريق مطالبة Meta AI بالمعلومات، مما يضيف الراحة إلى تجربة المستخدم.

كما يسمح هذا الأمر للمستخدمين بإجراء تعديلات سريعة على الصور مباشرةً داخل التطبيق، مما يعزز العملية ويوفر الوقت.

وتعمل هذه الميزة أيضًا على إثراء التجربة التفاعلية من خلال السماح لمساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI بتزويد المستخدمين برؤى تفصيلية بخصوص الصور وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على التفضيلات الشخصية.

يشار إلى أن واتساب تطور ميزة اختبارية لتوليد الصور الشخصية من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي، وظهرت هذه الميزة ضمن النسخة التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد برقم الإصدار 2.24.14.13.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بإنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي عن طريق التقاط مجموعة من صور الإعداد يحللها مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI من أجل إنتاج تمثيلات دقيقة لمظهرهم.

وتتيح لك الميزة المسماة Imagine with Meta توليد صور في المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية عن طريق كتابة مطالبة نصية موجهة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI في حقل النص.

في حين تتيح لك ميزة أخرى تسمى Reimagine الاعتماد على الصور التي يتبادلها أصدقاؤك في المجموعة.